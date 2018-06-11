到底誰造謠？ 香蕉拍賣價竟比零售價高 網友罵翻

2018年06月11日 10:50 中時電子報 戴安瑋

政府以每公斤5元收購格外品青香蕉。（資料照片/南州地區農會總幹事黃俐甄提供）

香蕉今年盛產崩盤，市場價格直直落，根據農委會「農產品批發市場交易行情站」統計，6月1日至10日的香蕉拍賣均價為11.9元，是10年來同期新低，農委會已祭出5元收購價，調節市場行情。對此，網友說，第一次看到市場零售價比拍賣（批發）價低的，新北市香蕉零售價每斤8元、台南市東區香蕉每斤9元，「我不知是我在發佈假新聞，還是政府在發佈假新聞？」。

天氣炎熱，農作物生長得好，加上農民搶種，香蕉今年盛產，價格慘跌，月前傳出香蕉（次級品）一公斤只有一元，被行政院長賴清德指說是假新聞，《聯合報》今報導，根據農委會「農產品批發市場交易行情站」統計，6月1日至10日的香蕉拍賣均價為11.9元，是10年來同期新低，農委會已祭出5元收購價，調節市場行情。

農委會「農產品批發市場交易行情站」，會每天統計全台農產運銷公司拍賣農產品價格並公布的平台。

對此，網友說，首次看到零售市場價格比批發市場拍賣價格低的農產品，家住新北市的網友說，「我們新北市香蕉零售價是每斤8元，賴揆解釋看看農民能拿多少」，另有網友說，「敝人家住在台南市東區（等同台北市的信義區），我在菜市場（崇德市場）竟可買到零售價9元，我真不知道是我老花仔目睭老花脫窗，把價格看錯，竟然和政府公佈的批發價格（11.9元）會有如此差距，我不知是我在發佈『假新聞』，還是政府在發佈『假新聞』？」。

台大批踢踢實驗坊今也有網友po文表示，「到底香蕉價格低是假新聞，還是香蕉價格沒崩是假新聞？」、「 到底是行政院長要關三天，還是總統要關三天？」。

(中時電子報)