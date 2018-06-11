進入職場不迷惘 青年署推職涯輔導補助計畫

大學透過活動協助學生瞭解自己的興趣，以便未來找到適合的工作。（教育部提供）

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「前些時間對未來很迷惘，老師引導我思考生涯，列出自己未來想要的和現在要做的努力，現在我有勇氣去追夢！」台北護理健康大學學生王宣慧參與106 學年度大專校院職涯輔導補助計畫－生涯大亨瘋桌遊工作坊活動後，很高興找到未來職涯方向。

許多青年面對「未來想要做什麼？」這問題時，總是無法立即回答。依據勞動部「15-29歲青年勞工就業狀況調查」顯示，有51％的人初次尋職曾遭遇困難，其中主要原因為經歷不足及不知道適合做哪方面工作者達59％。

為了讓大學生們在學期間就能對自己職涯規劃更清楚，許多學校比以往更加重視職輔工作。教育部青年發展署更推動大專校院職涯輔導補助計畫，提供資源讓各校學子在畢業前即可找到職業人生方向。

台北護理健康大學學生輔導中心106 學年以「玩轉未來」為主題，除了透過原有的專題講座等型式外，更新增體驗教育、密室脫逃等方式鼓勵同學繼續參與，以創意、貼進年輕人的思維來設計職輔活動，除了提高參與動機，學生於活動過程中分享收穫，更可以增加對職涯的覺察度。

台北護理健康大學學生輔導中心老師方婷說：「從活動中，看到同學從原本的單打獨鬥到會為了想共同完成所有關卡，再慢慢自行分組，每個人在團體中都扮演了適當的角色。未來同學們畢業後，在工作中會面臨更多的難題，透過活動體驗，更能懂得團隊合作的重要。」

青年署107年大專校院推動職涯輔導補助計畫，將持續引導學生規劃職涯方向並培養面對新時代的競爭力，希望學子在因應就業市場能更符合業界需求及期待。相關資訊可上大專校院職涯輔導資訊平台（mycareer.yda.gov.tw）查詢。

(中時 )

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