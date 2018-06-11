NBA》衛冕冠軍有多難？ 史上只有7隊完成過

2018年06月11日 10:52 中時電子報 黃邱倫

勇士以直落四的氣勢輕取騎士，連續兩年奪得總冠軍。想要在競爭激烈的NBA衛冕到底有多難？翻開歷史追尋，竟然只有7支球隊完成過，由此可知4年拿下3冠的勇士是多麼的強盛。

最早在NBA衛冕的是1951-54年的明尼阿波利斯湖人，是NBA史上第一個王朝；緊接著是1958-66年的塞爾提克，當時在比爾羅素領軍下，綠衫軍創下前無古人、後無來者的恐怖8連霸。

湖人搬遷到洛杉磯之後迎來輝煌年代，先後誕生了賈霸、魔術強森、沃錫、歐尼爾、布萊恩等強者，1986-88年、1999-2001年以及2008-10年的三階段衛冕霸業。

除了湖人外，20世紀後期還是有3隊能夠威脅紫金王朝，「壞孩子」活塞在1988-90年、喬丹與皮朋領軍的公牛在199-93年與1995-98年、以及火箭1993-95年，湖人、活塞、公牛與火箭從20世紀稱霸到了21世紀初。

隨著時代變遷，綠衫軍、紫金、公牛都先後改朝換代，詹姆斯橫空出世，尤其是離開騎士改披熱火戰袍後，與韋德、波許攜手摘下2012與13球季冠軍。勇士在聘請科爾執掌兵符後蛻變成為強權，連續4年與詹姆斯率領的騎士會師總決賽，史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林組成四巨頭更在本季完成衛冕。

(中時電子報)