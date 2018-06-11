立院今起召開臨時會 清除軍人年改戰場處理17項法案

2018年6月11日 台北市 立法院臨時會11日舉行，預定將處理空氣汙染防制法、公司法、礦業法、軍人年改等法案，一早，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）來到議場門口坐著與在議場門口排隊的國民黨立院黨團總召林德福（左二）、立委賴士葆（右三）、江啟臣（右二）及王育敏（右）等人就臨時會的議程溝通意見。（劉宗龍攝）

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立法院11日起加開臨時會，審查《陸海空軍軍官士官服役條例》草案，對此反軍改團體「八 百壯士」號召民眾在立院外抗議，發言人吳斯懷（中）表示，預計動員2000人到場，但會秉持和平理性表達訴求，並展示替媒體準備的識別背心。（趙雙傑攝）
反軍改團體「八百壯士」11日針對立法院加開臨時會，審查《陸海空軍軍官士官服役條例》草案，號召民眾在立院外抗議，表達反對的立場。（趙雙傑攝）

立法院今天起召開臨時會，處理軍人年改案、空污法、公司法及財團法人法等17項重大優先法案。闖頭陣的是軍人年改案，朝野叫陣攻防，山雨欲來氣氛濃厚。國民黨在議場外排班搶優先遞案權，爭取好好討論軍人年改案；民進黨團昨已沙盤推演，將動員突破軍人年改案困局，儘速清理戰場。

立法院今(11日)上午舉行全院委員談話會，討論臨時會相關事宜，委員發言後，立法院長蘇嘉全即處理舉行臨時會的提案，國、民兩黨都動員展開議事攻防。以民黨黨團幹部柯建銘為主的65名民進黨立委提案，建請臨時會審議攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，空污法修正草案、公司法修正草案、財團法人法草案、礦業法修正案等15項法案，還有一項預算解凍案，及NCC三位委員人事同意權案，共17案之多。

府院希望先清理軍人年改的戰場，再逐一針對重大優先法案儘速在臨時會通過，以利拚經濟，並解決空污課題。

國民黨團自上周四(7日)起，由黨團幹部及立委在議場外排班，擬提出500案修正動議，搶攻周一臨時會議程，杯葛軍人年改列第一案，朝野呈對峙態勢。

民進黨團幹事長何欣純表示，由於國民黨團在議事門口的杯葛，恐影響今日的議程，究竟臨時會能否處理17項法案及議題，將視今日臨時會談話會狀況而定。

民進黨聲稱這次軍人年改是臨時會所有修法案中的「重中之重」，但國民黨團認為，之前再委員會審議過程，蔡政府不僅拿不出年改案精算報告，所有重要條文都被保留，顯然對修正案內容沒有共識，臨時會即使要闖頭關，也應好好討論，不能強渡關山。

黨政人士說，12日才能正式處理軍人年改案，本周預計先結束軍人年改戰場，接著本周希望完成空污法，及文化三法，包括文化內容策進院設置條例、文化創意產業發展法、國家語言法等三法。

至公司法部分條文修正草案，保留條文甚多，近期將展開黨政協調，並修正「實質受益人」相關條文，交黨團朝野協商時提出修正版本，預計25日那周可望完成三讀立法。

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