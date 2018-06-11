怒批加拿大暗算川普 白宮顧問警告杜魯道會下地獄

2018年06月11日 11:16 中時電子報 蔡萱

Peter Navarro: "There’s a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump and then tries to stab him in the back on the way out the door...that’s what bad faith Justin Trudeau did with that stunt press conference." pic.twitter.com/KtqKXizBEc — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) June 10, 2018

今年的G7峰會在混亂及僵局中落幕，美國堅持對其他盟國徵收高額鋼鋁稅，對此加拿大總理杜魯道在會後與美國總統川普隔空槓上，還稱要對美國採取報復措施，川更是直接徹回對G7聯合公報的背書。對此白宮2名主要經濟顧問在10日則斥責杜魯道在是「從背後插了美國一刀」，還稱「地獄會有一個特別的位置」留給這些帶有惡意與川普交涉的領導人。

就在川普與杜魯道（Justin Trudeau）為貿易政策隔空交火後，也剛參加完G7峰會的白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在節目上表示，加拿大在會後召開記者會上稱要對美國採報復措施，這對美國來說「是一種背叛」，還說這是「從背後捅了我們一刀」，而且破壞了G7峰會的努力。

同時川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）也在福斯新聞的節目上護主，「地獄有一個特別的位置留給那些懷著惡意與川普交涉，而且在出門時從背後捅他一刀的的外國領導人」，更說這正是還有惡意的杜魯道做的事情。內瓦洛還表示雖然這是用他自己的話說，但是這樣的聲明是來自空軍一號上的川普。

納瓦洛還說川普會參加G7峰會都是出於對加拿大總理杜魯道的「禮貌」，畢竟川普在新加坡還有「更大的事情要做」，杜魯道應該對G7的結果滿足，而不是在川普飛機前腳一走，就這樣背後捅川普一刀。他還川普幫了杜魯道一個忙，甚至都已經願意簽下G7聯合公報了。

面對川普顧問的言語批評甚至詛咒攻擊，加拿大外長富蘭德（Chrystia Freeland）表示，美國隊加拿大徵收鋼鋁稅是「不法且不公平」的。加拿大也不認為川普顧問這樣的言語攻擊適合國際外交舞台。

就在G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。

儘管在經過G7峰會的會談，杜魯道仍在G7峰會後在記者會上坦承與川普有重大分歧。他稱在G7峰會上各國致力於「搞清楚我們全都能同意的共識語言」，但顯然川普總統將會堅持他對加徵重稅的決定。對此他也已告知川普，「加拿大在7月1日會採取報復措施，針對美國對我們不法加徵的關稅，祭出等同關稅回應」。

為此提早離開G7峰會的川普發推文稱杜魯道很虛偽，「加拿大總理杜魯道在G7峰會上表現得溫順謙和，只敢在我離開以後於記者會上稱，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。這非常不老實且軟弱」，同時川普也反擊稱：「我們的關稅是加拿大對美國乳製品加徵270%關稅的回應！」

川普更在推文中表示，「基於杜魯道在記者會上的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已經指示美國代表不要支持聯合公報」。

(中時電子報)