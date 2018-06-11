怒批加拿大暗算川普 白宮顧問警告杜魯道會下地獄

美國總統川普與加拿大總理在G7峰會上見面。(路透)

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中時電子報

今年的G7峰會在混亂及僵局中落幕，美國堅持對其他盟國徵收高額鋼鋁稅，對此加拿大總理杜魯道在會後與美國總統川普隔空槓上，還稱要對美國採取報復措施，川更是直接徹回對G7聯合公報的背書。對此白宮2名主要經濟顧問在10日則斥責杜魯道在是「從背後插了美國一刀」，還稱「地獄會有一個特別的位置」留給這些帶有惡意與川普交涉的領導人。

就在川普與杜魯道（Justin Trudeau）為貿易政策隔空交火後，也剛參加完G7峰會的白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在節目上表示，加拿大在會後召開記者會上稱要對美國採報復措施，這對美國來說「是一種背叛」，還說這是「從背後捅了我們一刀」，而且破壞了G7峰會的努力。

同時川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）也在福斯新聞的節目上護主，「地獄有一個特別的位置留給那些懷著惡意與川普交涉，而且在出門時從背後捅他一刀的的外國領導人」，更說這正是還有惡意的杜魯道做的事情。內瓦洛還表示雖然這是用他自己的話說，但是這樣的聲明是來自空軍一號上的川普。

納瓦洛還說川普會參加G7峰會都是出於對加拿大總理杜魯道的「禮貌」，畢竟川普在新加坡還有「更大的事情要做」，杜魯道應該對G7的結果滿足，而不是在川普飛機前腳一走，就這樣背後捅川普一刀。他還川普幫了杜魯道一個忙，甚至都已經願意簽下G7聯合公報了。

面對川普顧問的言語批評甚至詛咒攻擊，加拿大外長富蘭德（Chrystia Freeland）表示，美國隊加拿大徵收鋼鋁稅是「不法且不公平」的。加拿大也不認為川普顧問這樣的言語攻擊適合國際外交舞台。

就在G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。

儘管在經過G7峰會的會談，杜魯道仍在G7峰會後在記者會上坦承與川普有重大分歧。他稱在G7峰會上各國致力於「搞清楚我們全都能同意的共識語言」，但顯然川普總統將會堅持他對加徵重稅的決定。對此他也已告知川普，「加拿大在7月1日會採取報復措施，針對美國對我們不法加徵的關稅，祭出等同關稅回應」。

為此提早離開G7峰會的川普發推文稱杜魯道很虛偽，「加拿大總理杜魯道在G7峰會上表現得溫順謙和，只敢在我離開以後於記者會上稱，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。這非常不老實且軟弱」，同時川普也反擊稱：「我們的關稅是加拿大對美國乳製品加徵270%關稅的回應！」

川普更在推文中表示，「基於杜魯道在記者會上的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已經指示美國代表不要支持聯合公報」。

(中時電子報)

文章來源：Trump's top economic aide on Trudeau: 'It was a betrayal'

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