阿婆包粽肩痛手卡卡 震波治療止痛有撇步

2018年06月11日 11:35 中時 柯宗緯

高雄有位年近70歲阿婆端午節前夕幫家裡人包粽，但連忙2天，右肩隱隱作痛，甚至痛到不舉，無法入眠，趕緊赴醫院就診，被診斷出是旋轉肌袖鈣化性肌腱炎，幸好接受體外震波治療後及休息一段時間，症狀獲得緩解。

收治阿婆的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師、佳霖骨科專科診所院長李佳霖指出，阿婆由女兒陪同進入診間，她說為親手包粽子，特地忙了兩天，沒想到肩膀開始隱隱作痛，痛到手舉不起來，也影響到睡眠。

李佳霖指出，理學檢查發現，婆婆右肩關節外觀並無任何異狀，但是稍微舉高肩關節，婆婆立即感受到疼痛，稍微內轉或外轉肩關節，婆婆也會覺得不適，經超音波檢查發現，婆婆的「旋轉肌袖」已有鈣化性肌腱炎及肱二頭肌的肌腱已有些微肌腱鞘炎的徵兆，建議婆婆接受體外震波的治療，以能量破壞鈣化性肌腱，以達促進新生組織，藉以改善疼痛症狀。

李佳霖表示，正常健康人的肩關節，會有2.5％〜7.5％比例罹患旋轉肌袖鈣化性肌腱炎，女性比男性好發，右側肩關節比左側肩關節常侵犯到。其真正發生的機轉，醫學界目前還不清楚，但目前大多數學者認為是血流灌注降低（Hypovascularization）、壓迫（夾擊症候群）、旋轉肌袖退化及增生的改變等所導致的。

(中時 )