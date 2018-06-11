斥農委會陳吉仲無能 林濁水：該檢討的是蔡英文誤入社運叢林

傳小英總統（左圖）為蕉價怒飆農委會副主委陳吉仲（右圖）。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

農委會副主委陳吉仲最近真的很忙、很紅、很倒楣。陳吉仲為護航北農吳音寧頻頻上媒體，其中，近日香蕉價格崩跌，傳蔡英文總統怒飆陳吉仲，而陳吉仲反駁說專業農戶年所得可達154萬時，蔡英文更氣到臉色鐵青。對此，前民進黨立委林濁水指出，該檢討的是「蔡英文誤入社運叢林」。林濁水分析蔡英文起用對政治生疏的社運人士、技術官僚、學者，而建構「以總統為唯一的政治領袖，此外沒有政務首長」的權力無能佈局才是問題所在。

林濁水今在臉書PO文指出，上星期三，總統主持中常會力挺農陣吳音寧，農陣人士氣大振；不料今早媒體報導，總統痛斥重用吳音寧的陳吉仲。短短時間農陣如被逼上了雲霄飛車。

林濁水為陳吉仲緩頰表示，總統責備的是蕉價崩跌，處理無能。事實上，只要是生産過剩，價格就神仙也救不了。所以關鍵在産，而不在銷。但是無論如何，痛定思痛，現在應該明白單找陳吉仲來駡恐怕並不是辦法了。

林濁水最後分析，因為總統把政務官去政治化，排除政治能力、背景的黨政人士組閣、入閣，並以對政治生疏的社運人士、技術官僚、學者替代而建構起來的「以總統為唯一的政治領袖，此外沒有政務首長」的整個權力佈局莫屬。所以，該檢討的是，蔡英文誤入社運叢林。

(中時電子報)

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