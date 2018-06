2018年06月11日 11:31 中時電子報 楊幼蘭

川金峰會12日即將登場,昨晚已抵達新加坡的美國總統川普今天中午率領代表團,到新加坡總統府會見新加坡總理李顯龍。

他在推特上寫道:「來新加坡很棒,空氣中瀰漫著興奮之情!」(Great to be in Singapore, excitement in the air!)

兩人在工作午餐後,將擴大舉行雙邊工作會議。

據韓國媒體報導,雖然峰會尚未召開,但金正恩已邀請川普7月訪問韓國。

另一方面,據路透報導,美國與北韓官員周一在新加坡繼續會談,希望能縮小雙方的歧見,為川金空前的世紀峰會鋪路,試圖找出朝鮮半島核對峙的對策。

據朝中社等北韓媒體11日報導,為順應時代發展需求,金正恩與川普將在會談上就建立嶄新的外交關係,以及實現朝鮮半島永久和平等方案等,雙方共同關心的問題深入交換意見。

