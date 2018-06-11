丁守中率新人河濱騎協力車 倡議清除內湖垃圾山

2018年06月11日 11:33 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天與李明賢等多位新生代市議員參選人一同前往基隆河岸騎乘協力車，宣布未來要將占地15公頃的內湖垃圾山完全移除，改善基隆河水質，清出空地規畫大型綠帶公園，並仿效波士頓、邁阿密等城市經驗，沿基隆河岸設置多處藝文觀光沙龍專區，作為年輕族群與藝文團體活動場域，並成為內科園區休憩廊帶。

丁守中也主張，雙北衛生下水道接管率雖高，但老舊公寓陽台水管都是接到雨水下水道，民眾又習慣將洗衣機放在陽台，因此數百萬家戶未處理汙水都直接排入河內，影響水質也讓魚蝦存活率低，因此他主張未來市府可以提供補助，協助老舊公寓將陽台水管接到汙水下水道，提升基隆河水質。

不過外界關心，丁守中何時才會和新北市長參選人侯友宜合體？丁守中則說目前大家各自跑基層，不過智庫都有在幫雙方一起準備共同政見，預計8月就會推出，到時包括北北基宜，甚至是六都共同政見都會提出來，因此「快了」。

丁守中今天和市議員參選人李明賢、李伯毅、張斯綱以及新北市議員葉元之等人一同在北市基隆河右岸河濱自行車道「合體」，騎乘腳踏車造勢，並喊出口號「齊心協力，雙北大勝利」。

丁守中強調，內湖垃圾山從未完整移除，預估還有90萬平方米垃圾量，因此河段狹窄，深入基隆河行水區達50公尺，不僅影響市民使用，長期雨水滲漏更汙染水質。實地現場觀察，基十一號水門南湖大橋一帶水面就是比復育公園四周乾淨很多，民眾也不斷反映內湖垃圾山在雨水沖刷時，垃圾水都會流入基隆河內。

他表示，內湖垃圾山成形時並未做垃圾分類，因此有3分之1瓶瓶罐罐、3分之1是腐植土，另3分之1是垃圾，未來可以將瓶瓶罐罐及腐植土處理後賣掉，垃圾就近到內湖焚化爐焚燒，這樣就可以替內湖多出10幾公頃土地，改作內科缺乏的綠帶公園或河岸觀光藝文沙龍區，讓壓力很大的內科園區多個休憩的地方。

丁守中也說，世界大都會沿河岸、山邊都曾設置掩埋場，當今潮流是將垃圾處理回收後清出大片土地，提供社區設置鄰里公園、綠地或提供周邊都市發展運用。

又如像波士頓、邁阿密、聖地牙哥等很多城市在河濱都有藝文沙龍區，推廣音樂咖啡屋、街頭藝人、文創展覽空間等。丁守中認為，未來像大佳、美堤等河濱公園都可設藝文沙龍區。內湖垃圾山一帶因腹地較小，清除完成後，除可以做為綠帶公園，也可利用空地，或另開闢道路疏解在地交通。

(中時電子報)