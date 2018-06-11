退休老師每月少領3萬 全教產呼籲提訴願

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政府推動年改，公教年金改革退休所得重算處分書將於今天開始寄發，退休老師可能每月少領2、3萬元。全國教育產業總工會今天呼籲拿到重算處分書的退休老師們，在30天內向所屬縣市政府提起訴願，他們也已委任律師要幫老師爭取權益。

全教產秘書長劉亞平表示，退休老師們最近會陸續收到「已退公立學校教職員退休所得重新審定通知」，裡面詳列退休金減少金額，如果未在30天內提起訴願，就是接受這樣的安排。

劉亞平說，以一個任教30年的退休老師來說，原本一個月可以領7.5萬元，但之後只能領4.5萬元到5萬元，減少2、3萬元，這個衝擊相當大，老師應該正視自己權益。

劉亞平說，全教產的立場是退休老師每月領的金額不能少，因此之後將協助老師進行訴願、行政訴訟、再向最高行政法院提起訴訟及釋憲，雖然官司可能遇到很多困難，「但只要有一分勝算，我們就不放棄」。

劉亞平說，退休老師要向各縣市政府提起訴願，之後才可以一步一步往下進行法律程序，要回自己的退休權益。如果退休老師連訴願都不提，那就是接受了政府提出的年改方案，也就沒資格再抱怨了。

劉亞平表示，最近有一些民間團體到處打著「草根釋憲」的口號，到處招攬退休公教人員加入，宣稱不用訴訟就能要求大法官釋憲，此舉在現行中華民國法律上是完全走不通的路，退休公教人員應睜大眼睛，別因為誤信某些人的嘴炮空包彈，而無端喪失自己的權益。

(中時 )

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