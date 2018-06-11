台灣有錢人最愛買的5款車曝光！跌出榜外的最意外

賓士C-Class勇奪月銷300輛以上豪華車款第一名。(資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

開雙B名車是許多男人的夢想，不過根據交通部5月掛牌最新資料顯示，台灣人最愛的前5名豪華車，依序為賓士C-Class、Lexus NX、賓士GLC、賓士E-Class、Lexus RX，月銷量都超過300輛以上；最令人意外的是，BMW竟然跌出榜外，連BMW最暢銷的5系列，5月總共只賣出270輛。

根據交通部監理單位5月掛牌資料，賣出500輛以上的超級賣座高級車，以賓士的C-Class賣出781輛奪冠，Lexus NX 662輛排名第二，賓士GLC豪華運動休旅577輛排第三。第四、第五名月銷量也都超過300輛以上，賓士E-Class 5月登錄了438輛，第5名Lexus RX 416輛，這五款車榮登台灣有錢人最愛買的前5大。

能在台灣月銷300輛以上的豪華車款算是非常暢銷，至於跌出前五名榜外的BMW其實賣況不差，5月銷售比4月好，但相較去年同期衰退了9.1%，最暢銷的5系列，一共掛牌270輛。另外，保時捷Cayenne、Macan，也分別交出了210輛及204輛的不錯成績。

雖然開豪車令人羨慕，但根據國外一項研究指出，開豪車的人超車比例竟是非豪華車的4倍，而且開的車越高級，駕駛越喜歡違反交通規則。也有網友表示「開豪車的人，有幾個真正懂車？」。

(中時電子報)

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