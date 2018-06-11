《全台最速報》大巨蛋爭議　柯P重申：不會無條件發建照

2018年06月11日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎大巨蛋爭議 柯P重申：不會無條件發建照

大巨蛋爭議不斷，恐衝擊市長柯文哲年底選情，為了解決大巨蛋問題，近日傳出北市府有意籌組協調委員會，盡速釐清法規疑慮，柯文哲也已拍板同意籌組，對此柯文哲11日重申，我們不會刁難也不會放水，不會因選舉到了就無條件發建照，不會做得那麼丟臉！

◎疑天雨路滑 遊覽車追撞貨櫃車釀11傷

國道中山高南下安定路段上午8時許發生一起遊覽車與貨櫃車追撞事故，造成遊覽車司機及車乘客共11人受傷，除1人骨折外，其他人均是輕傷，經送往麻豆新樓醫院後，目前均無大礙。

◎創意玩變妝 蘇澳海上龍舟賽 今年好精彩

6月18日蘇澳鎮公所將舉辦「蘇澳海上龍舟賽」，今天（11日）鎮長陳金麟與地方耆老舉行記者會，並宣布活動當天將以「老船長鏢釣古漁法實境秀」作為開幕式，還有趣味龍舟賽等節目，邀請鄉親端午節到蘇澳，以創意尬龍舟。

◎海生館遙遙無期 楊典忠促加速海線建設

台中市議員楊典忠11日針對高美濕地體驗館與海洋生態館提出質詢，他表示，市府積極推動台中港2.0計畫，但同樣是港區的建設工程，三井outlet現在急著徵才朝商，年底即將開幕營運，體驗館與海生館卻遙遙無期；他要求市府應該做好公共工程管控，加速海線兩館的進度。

(中時電子報)