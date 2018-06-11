MLB》洋基先發三壘換人 祖瑞：開心不起來

2018年06月11日 12:02 中時電子報 蔡銘仁

祖瑞(Brandon Drury)季前被響尾蛇送到洋基，原本被設定為洋基先發三壘人選，但打了8場就進傷兵名單，如今雖然傷癒，在3A也打出好成績，地位卻被小將安杜哈(Miguel Andujar)取代，祖瑞心裡自然很不是滋味，「對於這件事，我實在開心不起來。」

25歲的祖瑞近2年在響尾蛇，都是固定先發三壘，今年洋基也選擇把重任交給他，把春訓表現不無的安杜哈下放3A。然而，祖瑞出賽8場後，因出現視力模糊、偏頭痛問題，被放進10天傷兵名單；他調好狀態，在3A出賽31場，打擊率高達3成24，因安杜哈卡死位置，回不了大聯盟。

失去位置被留在3A，祖瑞坦言開心不起來，現在身體已經百分之百健康，但也只能盡可能做自己該做的，確保回大聯盟時，還能有好身手，「我每晚都會看洋基的比賽，這很不容易，但會讓我感覺好些，現在只能盡力做我能做的，機會很快會來臨，我已經準備好了。」

光芒3A總教練桑博格(Jared Sandberg)日前帶隊與洋基3A交手，看見祖瑞在3A，感到不可思議，「這展現了他們球隊的農場深度。」不只祖瑞，包括C.弗雷塞(Clint Frazier)、康雷(Tommy Kahnle)等大聯盟級選手，也都還待在3A。

(中時電子報)