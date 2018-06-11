不向暴力屈服 遭毆吳姓香蕉盤商收購價再漲2元

2018年06月11日 12:02 中時 郭韋綺

陸軍八軍團採購木瓜幫助美濃農民。(郭韋綺攝)

因香蕉盤價喬不攏，涉嫌毆打旗山吳姓水大盤商的歹徒昨晚全數落網，被依黑幫組織犯罪法辦；吳姓盤商不向暴力屈服，今天將原本每公斤10元收購價提高到每公斤12元，下蕉(次級品)每公斤6元比農委會的5元收購價多1元，除了旗山、美濃蕉農口耳相傳，屏東高樹蕉農也聞風而至，一車接著一車把香蕉載來集貨場交貨。

在屏東高樹種了1500株香蕉的農民楊永正說，這是他第1次種香蕉，沒想到就遇到蕉價大崩盤，之前賣給中盤商收購價每公斤只有3元、4元，透過朋友介紹吳姓盤商收購價10元，從上周就陸續載了5噸來賣，現在漲到每公斤12元，希望可以賠少一點。

他說，吳姓盤商在海內外的通路多，銷售能力也好，貨跑很快，豎起大拇指稱讚吳姓老闆超有愛心，都會盡量給農民高價，不會壓榨農民，讓農民增加收入。

陸軍八軍團今天也到吳姓盤商集貨場採購每箱15公斤香蕉共127箱；政戰主任楊安表示，八軍團平常就有採購水果，香蕉價格低迷，所以加碼購買產地農產品，換算是以每公斤20元向農民買香蕉。

美濃區農會理事長謝志強說，今年氣候穩定水果盛產，價格崩跌得很嚴重，感謝八軍團拋磚引玉幫農民的忙，最近蕉價有回升一點，現在收購價平均每公斤8元左右，不然之前每公斤收購價每公斤2元、3元，根本不敷成本，因為香蕉每公斤成本至少要15元，「還是希望價格盡量可以往上提」。

對於總統蔡英文因蕉價暴跌怒飆農委會，謝志強說，希望對蕉價有幫助，大家都來幫農民的忙。

(中時 )