蔡英文要國軍務實 不要只發小卡做虛功

2018年06月11日 12:11 工商 崔慈悌

端午節將近，蔡英文總統今天與國軍官兵會餐再次強調，國軍國防建軍的原則，就在於ㄧ個「實」字。不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格，要實實在在做事，「不做虛功，更不需要表面工夫」。

蔡英文今天赴台中出席「陸軍航空602旅暨官兵會餐」，以下是致詞全文:

很高興能夠在端午節前幾天，來這裡跟大家見面，先預祝大家端午節快樂！今天不只是佳節前的慰勞，更是要肯定部隊同仁在「漢光34號演習」中的表現。

上個禮拜，我在清泉崗基地親眼見證了國軍的精實戰力，部隊的表現，確實讓國人印象深刻。

大家不只是漢光演習期間辛苦，事實上，軍人的職責就是時時刻刻保持警戒，以確保國家安全。而共軍近來的動作頻繁，不只是我國國家安全的威脅，更是單方面的影響區域的和平穩定。

我要提醒全體國軍部隊，面對挑戰，我們更要強化憂患意識，用最堅強的信念，做好每天的戰鬥戰訓本務。只要國軍保持最堅強的戰力，我們的國家安全就有百分之百的保障。

敵人的威脅越大，我們就更要堅守國防建軍的基本原則。上禮拜我特別提到，現在，我要再強調ㄧ次，請國軍每ㄧ位同仁注意，我們國軍國防建軍的原則，就在於ㄧ個「實」字。

只有每一天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序。這樣日復一日的累積，這才是國軍「精實」的戰力的基礎。

我也曾經要求，讓部隊更專注於任務本身，減少不必要的文書跟庶務。我也很欣慰，從馮前部長開始，到現在的嚴部長，國軍的文化，真的進步很多。

當然好還要更好。所以我要請各位，特別是幹部，在做每ㄧ件事之前，都要把「實」這個字放在心思上。不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格，我們要實實在在做事，不做虛功，更不需要表面工夫。

當國軍認真確實地執行任務時，我就是國軍的靠山，ㄧ定支持國軍。現在我們優化了年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，也持續以實際作為，改善大家的營區生活環境、工作條件，以及個人裝備。

台灣社會越尊敬國軍，就會有更多好人才，願意投身軍旅，國軍的戰力才會更加堅強。

我知道許多國軍為了執行任務，犧牲了許多與家人相處的時間。我也知道許多國軍為了捍衛國家安全，幾乎全家人投身軍旅。

在這裡我要特別提到兩個人。ㄧ位是剛剛為我們示範操作模擬機的林青青上尉，林上尉在哪裡？請站起來。林上尉的先生跟她ㄧ樣，也是黑鷹直升機的飛行員，但卻是在另一單位服務。還有ㄧ位是邱琪兒上士，邱上士在哪裡？請站起來。邱上士跟她弟弟兩人一起，都在這個單位服務。

在今天，我特別邀請了彭新煌中尉來跟她的太太林青青上尉一起午餐，也邀請了邱智彬中士來跟他的姊姊邱琪兒上士一起午餐。

我們部隊裡面，還有很多像他們這樣的例子。這麼多夫妻弟兄姐妹在部隊服務，國家一定會更用心來照顧大家。我說到做到，大家放心。

最後，再次祝福大家佳節愉快，工作順利，謝謝大家。

(工商 )