全國首創！友善石虎 中市擬訂「石虎保育自治條例」草案

台中市友善石虎全國首創石虎保育自治條例，12日將由市議會進行審查！（陳世宗翻攝）

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中時

台中是瀕臨絕種的石虎重要棲息地之一，為保育石虎，台中市政府擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，12日依程序送市議會審查，盼議會支持通過草案，打造台中成為全國第一個將石虎保育法制化的城市，藉由減少環境用藥、防止路殺等措施，為石虎打造友善生活環境。

農業局表示，石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，總數不到500隻，並持續減少中，而台中為石虎族群分布的重要生態廊道，為此，市府積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，已於今年3月市政會議審查通過，並依程序提報市議會，將於6月12日審查後公告實施。

石虎自治條例(草案)結合市府跨機關協力，目標達成增加石虎族群數量及生物多樣性。由農業局規劃石虎族群數量調查及研究，落實犬貓管理及疾病防治、宣導石虎保育觀念和推動友善耕作。

警察局協助執行稽查、取締及保育石虎工作；環保局與教育局以連結石虎保育與環境關係，納入環境教育研習課程，以及融入學校教育課程或活動。文化局、經濟發展局與觀光旅遊局等機關，則共同推動石虎文化創意產業、觀光產業發展，以及鼓勵企業參與石虎保育活動。

都市發展局於規劃國土及都市計畫，以及交通局、建設局與水利局在興辦道路、水利、交通等各項公共設施時，納入石虎友善環境及保育理念。農業局指出，市府將依自治條例設置石虎保育委員會、保育基金、定獎勵辦法，並賦予各機關依業務權責編列預算執行石虎保育所需經費，逐步落實打造石虎友善生活環境。

(中時 )

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