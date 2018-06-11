中美貿易糾紛緩解？美國放行川普任內最大一筆陸資併購案

2018年06月11日 12:28 中時 楊家鑫

中美貿易問題波動不斷，時好時壞。美國《華爾街日報》報導稱，美國外國投資委員會(CFIUS)日前已批准中國泛海控股集團以27億美元（約合810億新台幣）收購美國保險公司Genworth的交易案。這是美國總統川普執政以來，公開報導中獲得CFIUS批准的最大一筆陸資收購美企交易。

美國《華爾街日報》11日報導指出，該收購案始於2016年10月，當時中國泛海宣佈以27億美元的價格收購Genworth。Genworth公司的長期護理保險業務和住房按揭保險業務在美國分別排名第一位和第四位，其住房按揭保險業務在加拿大和澳洲商業保險公司中排名第一位。

報導稱，但由於審查問題，2017年7月13日，兩家公司撤回此前的聯合申請，並第2次向CFIUS申報。當年10月2日，中國泛海與Genworth又第3次向CFIUS遞交收購申請。這項交易經歷了CFIUS已知的持續時間最久的審查流程之一，期間美中兩國在一系列涉及貿易和國家安全爭議問題上陷入矛盾。

不過，報導引述一位熟悉上述交易的知情人士稱，中國泛海與Genworth的交易並非更廣泛的美中談判的一部分。

報導稱，近年來，CFIUS對待中資交易的態度越來越謹慎。美方批評人士稱，中國公司的收購交易給美國國家安全帶來的風險太大。去年9月份，在CFIUS的建議下，川普叫停了中資背景的「峽谷橋資本」收購美國萊迪思半導體的交易。今年1月，螞蟻金服試圖收購美國金融公司速匯金的交易也因未獲得CFIUS的批准而未能成功。今年4月，CFIUS還拒絕了中國海航集團收購美國天橋資本的計畫。據美媒此前報導，有美國議員正在推進一項議案，擬賦予CFIUS更大的權力，進一步遏制可能存在問題的中國投資。

中國泛海與Genworth上週末發佈聯合聲明稱，按照與CFIUS達成的協議，Genworth將利用一家總部位於美國的協力廠商服務提供者保護Genworth美國投保客戶的個人資料。為最終完成交易，Genworth和中國泛海仍需要獲得美國、中國和其他國家監管機構的批准。

(中時 )