北市警局打詐大行動成果斐然 清查不法所得達1.4億

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台北市警局自6月4日至8日，實施維期4天的「打詐大行動」，針對詐騙集團上、中、游分工組織，進行全面性掃蕩，共查獲詐欺案件89件、逮捕包括集團幹部、車手在內的犯嫌180人，扣獲手機34支，清查不法所得高達一億四千多萬。各依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

台北市區內的ATM數量因占全國第一位，加上來往各地交通便捷，所以成為各地車手提領詐騙贓款最佳地區，ATM提領數一度衝上全國第一，在市警局要求下，14個分局採取全面盯人措施，ATM提領數獲得驚人下降幅度，但市警局仍不滿意，要求打詐行動及斬手行動績效都要拼上全國第一，因此指示市刑大規畫這次維期4天的「打詐大行動」。

打詐大行動從6月4日起執行至8日為止，共查詐欺案件89件，其中包括詐騙集團7件；逮捕犯嫌180人，包括：集團幹部10人、車手頭6人、車手81人、收簿手8 人、提供人頭帳戶及電話50人；查扣手機34支、現金204萬餘元；清查被害422人，不法所得1億4千9百多萬元。

其中，市刑大偵7隊費了半年工夫，瓦解一個北台灣最大，首腦以「關老爺」為代稱的詐欺車手團，車手團成員全以三國志人物以及美國職籃、職棒球隊名稱為代號，以躲避警方追緝，遊走全國各地區利用ATM提領詐騙贓款，共逮捕集團幹部6人、車手頭4人以及12名車手。

偵7隊並查出該車手團，另以博奕公司名義，對外以每本每個月1萬8千元至3萬元不等高利，收購大量金融帳戶，供詐騙集團匯轉詐騙贓款，再指示車手團提領，清查出提供人頭帳戶的嫌犯50餘人，徹底瓦解這個龐大車手團。

另外 ，刑大偵8隊查獲邱姓嫌犯利用經營通訊行之便，以「辦門號、換現金」方式招攬蒐購人頭卡，以一支門號1500至4千元不等代價收購，再提供給詐騙集團使用。邱嫌坦承開店5年來，已藉此獲利5百多萬，警方前往新北市三重區邱嫌通訊行搜索，查扣2千多張人卡，數量相當驚人。

(中時 )

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