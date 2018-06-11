老婦早年離婚棄子 40多年後控子女遺棄

2018年06月11日 12:52 中時 陳志賢

7旬朱姓老婦早年有3段婚姻，共生下3名子女，去年她因中風住院，生活潦倒，因此控告3名子女對她不聞問，涉嫌遺棄。但檢察官找來朱婦的3名子女，發現朱婦數度離異，從小都未扶養照顧過3人，甚至40多年只見過一次面；檢察官發現朱婦目前是靠胞弟接濟維生，尚能生活，3人不構成遺棄罪，11日將朱婦3名女子不起訴。

檢方調查，朱婦曾有過3段婚姻，分別與張姓前夫生下1子1女，另與吳姓前夫生下1子。朱婦去年因小腦中風，在醫院住院無法工作，認為3人對老母親不聞不問，沒有給她相關生活及醫療費，未盡扶養之責，日前控告3子女涉嫌遺棄直系血親尊親屬罪。

但檢察官傳喚朱婦的張姓子女、吳姓兒子3人，3人均否認遺棄母親，其中46歲的張姓女兒說，她從小是爸爸、阿嬤及姑姑帶大的，母親朱婦從小都沒有扶養過她，而且40多年來她都無法聯絡上母親朱婦，朱婦6年前曾主動找她，之後也沒聯繫，她根本不知朱婦生活狀況。

另28歲吳姓兒子則供稱，朱婦自他國小後就沒有再扶養他，他由奶奶扶養長大，他現在每月有給朱婦1500元，薪水還要養奶奶，他實在沒能力多給朱婦。

檢察官發現，朱婦24歲與張姓前夫離異，留下2名子女，10幾年後她改嫁吳姓男子生下一子，朱婦坦承24歲後就與張姓女兒、張姓兒子沒有往來，只見過1次面，現在是與弟弟住一起，靠吳姓兒子每月給她1500元，以及每月領取4200元老人年金過活，不夠部分就由2個弟弟資助。

檢察官認為，朱婦靠弟弟及兒子、老人年金，尚能生存，且朱婦40幾年未與張姓女兒、兒子來往，2人不知朱婦生活狀況，難認3名子女構成遺棄罪，因此依罪嫌不足，將3人不起訴。

(中時 )