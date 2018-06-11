老婦早年離婚棄子 40多年後控子女遺棄

朱姓老婦早年有3段婚姻，共生下3名子女，去年她因中風住院，生活潦倒，因此控告3名子女對她不聞問，涉嫌遺棄。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

7旬朱姓老婦早年有3段婚姻，共生下3名子女，去年她因中風住院，生活潦倒，因此控告3名子女對她不聞問，涉嫌遺棄。但檢察官找來朱婦的3名子女，發現朱婦數度離異，從小都未扶養照顧過3人，甚至40多年只見過一次面；檢察官發現朱婦目前是靠胞弟接濟維生，尚能生活，3人不構成遺棄罪，11日將朱婦3名女子不起訴。

檢方調查，朱婦曾有過3段婚姻，分別與張姓前夫生下1子1女，另與吳姓前夫生下1子。朱婦去年因小腦中風，在醫院住院無法工作，認為3人對老母親不聞不問，沒有給她相關生活及醫療費，未盡扶養之責，日前控告3子女涉嫌遺棄直系血親尊親屬罪。

但檢察官傳喚朱婦的張姓子女、吳姓兒子3人，3人均否認遺棄母親，其中46歲的張姓女兒說，她從小是爸爸、阿嬤及姑姑帶大的，母親朱婦從小都沒有扶養過她，而且40多年來她都無法聯絡上母親朱婦，朱婦6年前曾主動找她，之後也沒聯繫，她根本不知朱婦生活狀況。

另28歲吳姓兒子則供稱，朱婦自他國小後就沒有再扶養他，他由奶奶扶養長大，他現在每月有給朱婦1500元，薪水還要養奶奶，他實在沒能力多給朱婦。

檢察官發現，朱婦24歲與張姓前夫離異，留下2名子女，10幾年後她改嫁吳姓男子生下一子，朱婦坦承24歲後就與張姓女兒、張姓兒子沒有往來，只見過1次面，現在是與弟弟住一起，靠吳姓兒子每月給她1500元，以及每月領取4200元老人年金過活，不夠部分就由2個弟弟資助。

檢察官認為，朱婦靠弟弟及兒子、老人年金，尚能生存，且朱婦40幾年未與張姓女兒、兒子來往，2人不知朱婦生活狀況，難認3名子女構成遺棄罪，因此依罪嫌不足，將3人不起訴。

(中時 )

北市警局打詐大行動成果斐然 清… 把風2次分得1萬6 少年判賠160萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。