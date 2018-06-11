鐵道局今揭牌 推動鐵道國產化、鑑定事故

2018年06月11日 12:30 中時 王思慧

交通部長賀陳旦（左）將印信交由鐵道局長胡湘麟。（王思慧攝影）

交通部鐵道局今天揭牌，整併現有高速鐵路工程局與鐵路改建工程局的業務與人力，並交由兩局局長胡湘麟接掌。交通部長賀陳旦表示，要將工程建設和生活產業結合為一體，未來包括鐵道國產化、相關事故鑑定、法規推動及各地軌道系統，都要交由鐵道局負責。

「交通部鐵道局組織法」由立法院於去年12月三讀通過，於今年1月17日公布，行政院核定今日施行，上午由交通部賀陳部長、鐵道局首任局長胡湘麟等共同為交通部鐵道局揭牌，已設置規劃、土木建築、機電技術、工程管理、營運監理及產管開發等6個業務組，另設北中南東4個工程處，開創鐵路運輸事業發展與管理新里程碑。

賀陳旦表示，未來鐵道局不是只有公務人員，會有兩個鐵道委員會、事故委員會，也軌道安全驗證中心，匯集專家學者讓軌道能國產化。目前跟經濟部盤點10種優先生產項目，包括集電弓系統、車門系統、儲能電力管理系統、軌道複合基鈑系統、轉向架系統、牽引系統、軌道號誌系統、轉轍器系統、自動列車防撞系統、超級電容系統。

這些生產項目，會跟中科院、科技大學專案研究計畫，不但把好的品質和研究結合，未來在產業上也能降低生產成本，預期下半年會繼續增加項目；有機會量產化後，除了降低維修成本甚而外銷，都是現在的努力目標。

針對鐵道事故的督導機關，賀陳旦說，不會球員兼裁判，而是代表中央主管機關，及相關事業機構，或是地方政府軌道事故，由鐵道局調查改進。

鐵道局業務主要分四大部分，持續推動執行「軌道建設」，辦理軌道運輸系統規劃與地方所提軌道計畫審查，滿足交通需求並建構永續經營環境；落實「營運監理」監督營運機構，強化設備檢查及安全稽核制度，提供安全可靠、穩定舒適及智慧化的軌道運輸服務。

發展「軌道產業」，藉由跨部會軌道產業推動會報、建置軌道技術研究暨驗證中心及提升維修零組件國產化比例等三大推動策略，協助建立自立軌道技術及產業能量，降低軌道系統建置及營運維修成本；積極辦理「場站開發」，落實大眾運輸發展導向（TOD）理念，透過跨域合作模式，促進軌道場站周邊經濟發展，在滿足交通需求的同時，發達區域均衡及觀光產業。

(中時 )