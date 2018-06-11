傳廣東省長馬興瑞升任海南省委書記 或成廣東第一人

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大陸網路日前傳出現任廣東省省長馬興瑞已調任海南省委書記，「多維新聞」報導稱，若該傳言最終被官方證實，則馬興瑞很可能成為大陸改革開放後，廣東政壇的「第一人」。因為自改革開放以來，廣東省的歷任省長，尚未有轉任他省省委書記的先例，如馬興瑞履新海南，將打破紀錄。

「多維新聞」報導指出，該消息尚未得到官方證實。傳言還宣稱，現任海南省委書記劉賜貴卸任後，將赴中共中央政研室履新，出任政研室副主任一職。

公開資料顯示，馬興瑞為1959年生人，現年59歲，在赴任廣東之前，曾長期在航太系統工作，是近年來崛起的「航太航空系」官員的典型代表。2013年，馬興瑞由工信部副部長空降廣東出任省委副書記，此後仕途通坦，2017年再任廣東省省長。

而劉賜貴為1955年生人，現年63歲，抵近正部級官員退休年齡。除去在國務院短暫任職，劉賜貴仕途均在福建與海南。2014年，劉從國土資源部調任海南省委副書記，2015年任省長，2017年升任省委書記。

報導引述不具名評論人士稱，若該傳言最終被證實，則馬興瑞很可能成為鄧小平改革開放後，廣東政壇的「第一人」。這個「第一人」的意思，是指自改革開放以來，廣東省的歷任省長，尚未有轉任他省省委書記的先例，如馬興瑞履新海南，則將打破這一現狀。

報導稱，該評論人士還表示，中共高層的這一人事佈局，可能是看重馬興瑞在廣東的數年履歷，在他任職期間，適逢粵港澳大灣區的規劃與啟動，具備相關協調統籌能力。而海南自貿區的建設，無疑需要一位元元經驗豐富的「改革派」，如此專業型、技術型的官員，本身就有一定的國際視野，加之此前同海南並無交集，履新之後可免於被利益糾葛所擾，易於展開工作。這些特質，在推進海南自貿區的過程中，都是有力助益。

(中時 )

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