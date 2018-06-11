競選經費若使用區塊鏈技術 柯P：保證名嘴不再罵我

2018年06月11日 12:50 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲於11日出席2018 Global startup talents @taipei活動，與來自16個國家、25組國際新創人才對談，其中來自愛爾蘭的電子支付公司，使用區塊鏈技術提升交易透明度，先前屢屢被質疑競選經費流向的柯文哲笑說，如果這次經費使用區塊鏈，就能達成公開透明，可保證名嘴不能罵我。

柯文哲致詞表示，台灣是佈局亞洲市場的重要基地，在工業設計及供應鏈製造方面更是世界翹楚，如富士康、台積電、華碩及宏碁等，北市府也不斷完善創新創業資源及投資措施，並持續推動Global Startup Talents @Taipei program，建立實質的合作，創造更多國際合作與連結。

活動也邀請來自美國的旅遊社群平台分享，該團隊使用360度AR與VR影音向遊客展示各個觀光地點，柯文哲在聽取團隊問題後，深感興趣，直接指示觀傳局與該團隊聯繫。

來自愛爾蘭的電子支付公司則使用區塊鏈技術，提升交易透明度及可追溯性。對此，柯文哲展現高度興趣，他說，今年有台北市長選舉，如果這次競選經費使用區塊鏈，就能達成公開透明，他笑說「這可以保證名嘴不能罵我」，希望選舉候選人的競選經費都使用區塊鏈，讓資料無所遁形。

(中時 )