競選經費若使用區塊鏈技術 柯P：保證名嘴不再罵我

台北市長柯文哲於11日出席2018 Global startup talents @taipei活動，與來自16個國家、25組國際新創人才對談。（台北市產發局提供）

友善列印
中時

台北市長柯文哲於11日出席2018 Global startup talents @taipei活動，與來自16個國家、25組國際新創人才對談，其中來自愛爾蘭的電子支付公司，使用區塊鏈技術提升交易透明度，先前屢屢被質疑競選經費流向的柯文哲笑說，如果這次經費使用區塊鏈，就能達成公開透明，可保證名嘴不能罵我。

柯文哲致詞表示，台灣是佈局亞洲市場的重要基地，在工業設計及供應鏈製造方面更是世界翹楚，如富士康、台積電、華碩及宏碁等，北市府也不斷完善創新創業資源及投資措施，並持續推動Global Startup Talents @Taipei program，建立實質的合作，創造更多國際合作與連結。

活動也邀請來自美國的旅遊社群平台分享，該團隊使用360度AR與VR影音向遊客展示各個觀光地點，柯文哲在聽取團隊問題後，深感興趣，直接指示觀傳局與該團隊聯繫。

來自愛爾蘭的電子支付公司則使用區塊鏈技術，提升交易透明度及可追溯性。對此，柯文哲展現高度興趣，他說，今年有台北市長選舉，如果這次競選經費使用區塊鏈，就能達成公開透明，他笑說「這可以保證名嘴不能罵我」，希望選舉候選人的競選經費都使用區塊鏈，讓資料無所遁形。

(中時 )

蔡英文要國軍務實 不要只發小卡… 川普大膽風格 美眾台灣連線主席…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。