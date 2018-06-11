警一個月連破3重案 4歲兒視父為超級英雄

2018年06月11日 12:46 中時 馮惠宜

台中市警察局第三分局正義派出所警員劉兆傑近月陸續偵破賴嫌販毒集團、偵辦診所殺人案以及忠孝夜市搶奪案，都在一個小時內，積極追緝到凶嫌，台中市警察局長楊源明10日特別到派出所頒破案茶給他及吳漢國、陳鈞傑等三名員警，肯定他們英勇表現，適逢假日劉員4歲的兒子也一起出席留影，他說，爸爸在他心目中就是超級英雄。

台中市警察局第三分局正義派出所5月迄今陸續發生重大刑案，最受矚目還是建成路知名牙醫診所遭罹患思覺失調病患闖入殺人命案，劉員和同事獲報後第一時間到場勇敢制服歹徒，避免危害擴大，並積極調閱監視器，於案發一個小時內迅速偵破搶奪案。

爾後又發生忠孝夜市搶奪案，劉員又於案發1個小時內，積極調閱監視器，一路追查至犯嫌住家，以犯嫌始料未及的速度將其逮捕歸案。

劉兆傑從警將近10年，時常配合檢察官指揮，於各類犯罪現場衝鋒陷陣，與嫌犯當場對峙，智取關鍵證物使涉嫌人無從脫罪。

10日在警察節前夕，台中市警察局長楊源明特別到正義派出所頒獎給破案有功員警，劉兆傑4歲的兒子聽聞爸爸獲上級肯定，也一同出席合影，他說，爸爸在他心目中就是超級英雄，常常一接到電話就立刻出門，爸爸都說要去出任務，有時一去整天都沒有回家，再次見到爸爸平安回來時，往往都過了一天以上，爸爸就會把壞人抓起來了。劉小弟總想著自己長大也要當超級英雄，跟爸爸一樣，去把壞人通通抓起來。

(中時 )