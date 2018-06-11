川普大膽風格 美眾台灣連線主席：預期未來美高層官員訪台

2018年06月11日 12:50 中時 陳建瑜

美國川普政府派國務院主管教育文化助卿羅伊斯出席明美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮，美國眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）今表示，在美國國會，共和黨及民主黨並非相處融洽，但近期一致通過《台旅法》，這非常罕見，他期待未來有高層官員訪台。

對於台美關係發展，哈博指出，明AIT內湖新館即將落成，這就展現台美關係的重要性，在參眾兩院，台美關係會繼續深化。

有媒體提問，陸媒稱，美國多次放棄台灣，提醒AIT是台美斷交下的產物，質疑台美關係能否持續。不過，哈博強調，中國有其看法，也理解中方的關係，但身為共同主席可明白講，華府對台的承諾及支持是非常踴躍；「美國投資2.55億美元的AIT新館就是展現美國對台的堅持承諾」。

對大陸近期施壓航空公司改名，哈博表示，這是不幸的事，他非常理解其動機，他們鼓勵私人企業不要屈服於中國的施壓。

羅伊斯明將代表川普政府出席AIT新館落成，外界質疑美方層級不如預期。哈博並未正面回應，僅表示，美國總統川普、副總統彭斯及新任國務卿蓬佩奧現在在國際舞台上做得非常好，也瞭解整個情勢，川普對國際議題的表現非常好，即使對他們的批評也是有的。

哈博強調，川普不畏懼做出大膽的動作，如搬遷美國在耶路撒冷的大使館；台美有許多共享價值，如民主、自由、人權及共同的生活方式，這些共享價值讓台美維持緊密關係。

媒體追問，這是否代表未來美方將派出閣員層級到訪台灣？哈博說，在美國國會，共和黨及民主黨並非相處融洽，但近期一致通過《台旅法》，這並非時常發生；他期待未來有美國高層官員訪台，他不是總統、也不是國務卿，但《台旅法》的通過是傳達非常強的訊號。

(中時 )