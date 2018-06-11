基隆月眉路拓寬工程釀2死 雇主被判6月

2018年06月11日 12:55 中時 張穎齊

基隆市月眉路拓寬工程去年3月發生鋼模墜落工安意外，造成2名印尼籍勞工死亡，基隆地院日前審結，依業務過失致死罪判陳姓包商有期徒刑6月、得易科罰金，違反就業服務法部分判拘役50天、得易科罰金。（李其樺翻攝）

基隆市政府辦理月眉路拓寬工程，卻在去年3月27日發生2死工安意外，陳姓包商聘僱2名逃逸外勞施作墩柱模板拆除作業時，因鋼製模板倒塌從高處墜落，砸死2人，基隆地院日前審結，認為陳男有完全賠償被害人家屬、犯後態度尚佳，依業務過失致死罪處有期徒刑6月、得易科罰金，非法聘僱部分依就業服務法判拘役50天、得易科罰金。

判決書指出，基市府辦理「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）」，由「大藍營造」所承攬，而「大藍」將橋墩模板工程交由陳姓男子施作，陳男則在去年1月間起，非法聘僱逃逸移工5人，其中2名印尼籍的移工「木哈莫」、「尼彎多」卻不幸在施工過程中慘死。

去年3月27日上午7時許，陳男指示木哈莫、尼彎多及另1名移工進行墩柱模板拆除作業，卻因為疏忽沒注意到鋼製模板是否穩固，模板因而倒塌從高處墜落，當場砸重木哈莫與尼彎多，不料木哈莫傷勢過重當場死亡，尼彎多則全身多處骨折、脾臟破裂，經送醫後搶救無效，當天下午3時許死亡。

檢警調查，陳男有公共危險罪及違反就業服務法前科，2015年1月就曾非法聘僱印尼籍與越南籍等2名勞工，當時已被判處25萬元罰鍰，孰料才過2年，又於去年1月間起，非法聘僱5名逃逸外勞。

陳男到案後，坦承有非法聘僱外籍移工，以及造成工安意外的犯行；另外3名移工也證明確實被陳男所聘僱。

基隆地院法官審理後，認為當時正在趕工，沒有外在刺激，且犯罪手法並非暴力，陳男疏於注意勞工在工作環境上的危險，造成2死後果，本應給予重刑，但考量陳男是過失犯罪，案發後也坦白認錯，更完全賠償被害人家屬，犯後態度尚佳、有悔意，依業務過失致死罪處有期徒刑6月、得易科罰金，非法聘僱部分依就業服務法判拘役50天、得易科罰金。

(中時 )