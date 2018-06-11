外銷荔枝維持鮮紅賣相 蔡英文期許銷日暢旺

2018年06月11日 13:22 中時 王文吉

總統蔡英文（右五）、台中市長林佳龍（右六）等人前往荔枝分級包裝場，關心外銷訂單裝箱情形。（王文吉攝）

經保色防失水處理的荔枝裝箱，將透過空運外銷到日本推廣。（王文吉攝）

中興大學、上銀科技合作研發保色防失水處理技術，讓外銷荔枝經燻蒸後可保持原色，可延長約30年的保存期限。（王文吉攝）

經保色防失水處理的荔枝，兩周後仍能維持原色。（王文吉攝）

上銀科技訂購1450箱台中黑葉荔枝，將空運到日本推廣。（王文吉攝）

外銷荔枝不用再扮黑臉了！過去荔枝外銷日本，須經蒸熟處理，造成外觀顏色褪卻，中興大學成功研發保色防失水處理技術，解決「黑皮荔枝」問題；上銀科技向台灣省青果合作社訂購2175公斤黑葉荔枝，11日上午裝箱啟運，總統蔡英文、農委會主委林聰賢及台中市長林佳龍等，前往豐原參加台中荔枝外銷日本啟運行銷記者會，一同推薦台灣的優質農產品。

荔枝保色防失水處理技術由上銀科技與中興大學謝慶昌教授研發，成功克服荔枝賣相不佳問題，上銀科技董事長卓永財並向台灣省青果合作社訂購1450箱，透過空運外吸到日本推廣。卓永財表示，他在國外遇到記者，他們都說荔枝本來就是黑的，他要讓外國人看到農業科技，讓日本朋友看到台灣荔枝的「原色」。

蔡英文致詞時表示，過去她在國外求學，看到外國荔枝都是黑的，久而久之，外國朋友都以為荔枝是黑的，非常感謝中興大學克服荔枝外銷障礙，讓荔枝可以用它原來的樣子出口，不會再因防疫流程，變成黑黑醜醜的，「我相信日本消費者看到今年台灣荔枝這麼漂亮，一定會多帶幾盒回家」。

台中市政府公告荔枝外銷推廣方案，凡全國貿易商、農會、農民團體及合作社收購台中市生產的荔枝外銷國外，依實際外銷出口量每公斤可補助10元，預計獎勵外銷400噸，歡迎符合資格單位踴躍提出申請，申請期限自今年8月31日止。

針對網路謠言和假新聞氾濫，綠委提案修改《社會秩序維護法》，林聰賢會後受訪表示，假新聞會造成政府公信力問題，亂傳播也會影響個人隱私或權益，希望媒體自律，發揮社會公器責任，而現在「自媒體」太多了，自媒體規範進入新的時態，例如歐美國家建立良善制度，「我們也必須面對自媒體規範制度的發展」。

(中時 )