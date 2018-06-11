蔡英文與官兵同吃便當 強調「實」是國軍建軍原則

2018年06月11日 13:16 中時 陳淑娥

總統蔡英文端午節前往航空602旅慰問，並與官兵一同用餐。（陳淑娥攝）

總統蔡英文聽取黑鷹直升機的訓練與維保作業流程講解。（陳淑娥攝）

總統蔡英文11日前往台中航空602旅進行端節慰問，她再三強調「實」字是國軍國防建軍原則，並與官兵一同吃便當及水餃等；同時蔡英文邀請服務不同單位夫妻同仁及姐弟檔相聚用餐，讓端午佳節充滿溫馨氛圍。

總統蔡英文上午前往新社視導陸軍航空602旅，聽取單位任務介紹，到棚廠了解國軍新興兵力UH-60M黑鷹直升機的訓練與維保作業流程，由飛行黑鷹已達1500個小時的突擊作戰隊處長藍順煌中校進行講解，蔡英文也頻頻點頭。

蔡英文隨後與官兵代表會餐，餐前並頒發加菜金，她表示，上周在清泉崗基地見證國軍的精實戰力，軍人的職責就是保持警戒以確保國家安全，共軍近來動作頻繁，不只威脅國家安全，更是單方面影響區域的和平穩定，國軍要強化憂患意識，用最堅強信念做好每天戰鬥戰訓本務。

蔡英文再三強調，請國軍每一位同仁注意，國軍國防建軍的原則，在於一個「實」字，只有每天「務實」演練，後續「確實」檢討修正，並建立「踏實」作業程序，日復一日的累積，才是國軍「精實」的戰力基礎。尤其是幹部，在做每件事前，都要把「實」放心思上，不要讓人笑說只會發小卡、填表格。

蔡英文說，當國軍認真確實執行任務時，自己就是國軍的靠山，年金制度的優化，讓軍人服務時間延長，也持續以實際作為，改善營區生活環境、工作條件及個人裝備。

蔡英文表示，許多國軍為了執行任務，犧牲與家人相處的時間，也感謝許多夫妻弟兄姐妹共同投身軍旅，她特別邀請剛才示範操作模擬機林青青上尉與她的先生彭新煌中尉，以及邱智彬中士來跟他的姊姊邱琪兒上士共同用午餐，蔡英文與大伙兒一起吃便當配水餃，享用的水果是蘋果及番茄，現場彌漫著一片溫馨氛圍。

(中時 )