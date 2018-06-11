蔡英文與官兵同吃便當 強調「實」是國軍建軍原則

總統蔡英文聽取黑鷹直升機的訓練與維保作業流程。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
總統蔡英文端午節前往航空602旅慰問，並與官兵一同用餐。（陳淑娥攝）
總統蔡英文聽取黑鷹直升機的訓練與維保作業流程講解。（陳淑娥攝）

總統蔡英文11日前往台中航空602旅進行端節慰問，她再三強調「實」字是國軍國防建軍原則，並與官兵一同吃便當及水餃等；同時蔡英文邀請服務不同單位夫妻同仁及姐弟檔相聚用餐，讓端午佳節充滿溫馨氛圍。

總統蔡英文上午前往新社視導陸軍航空602旅，聽取單位任務介紹，到棚廠了解國軍新興兵力UH-60M黑鷹直升機的訓練與維保作業流程，由飛行黑鷹已達1500個小時的突擊作戰隊處長藍順煌中校進行講解，蔡英文也頻頻點頭。

蔡英文隨後與官兵代表會餐，餐前並頒發加菜金，她表示，上周在清泉崗基地見證國軍的精實戰力，軍人的職責就是保持警戒以確保國家安全，共軍近來動作頻繁，不只威脅國家安全，更是單方面影響區域的和平穩定，國軍要強化憂患意識，用最堅強信念做好每天戰鬥戰訓本務。

蔡英文再三強調，請國軍每一位同仁注意，國軍國防建軍的原則，在於一個「實」字，只有每天「務實」演練，後續「確實」檢討修正，並建立「踏實」作業程序，日復一日的累積，才是國軍「精實」的戰力基礎。尤其是幹部，在做每件事前，都要把「實」放心思上，不要讓人笑說只會發小卡、填表格。

蔡英文說，當國軍認真確實執行任務時，自己就是國軍的靠山，年金制度的優化，讓軍人服務時間延長，也持續以實際作為，改善營區生活環境、工作條件及個人裝備。

蔡英文表示，許多國軍為了執行任務，犧牲與家人相處的時間，也感謝許多夫妻弟兄姐妹共同投身軍旅，她特別邀請剛才示範操作模擬機林青青上尉與她的先生彭新煌中尉，以及邱智彬中士來跟他的姊姊邱琪兒上士共同用午餐，蔡英文與大伙兒一起吃便當配水餃，享用的水果是蘋果及番茄，現場彌漫著一片溫馨氛圍。

(中時 )

至少24艘 揭陸055型驅逐艦真相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。