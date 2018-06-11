紙風車「武松打虎」 23日基隆西三倉庫登場

紙風車劇團安排的逗趣親子劇「武松打虎」，將在23日晚間於基隆港西三倉庫旁所展演，市府歡迎民眾當天參加完下午的老鷹嘉年華遊行活動後，接著前往欣賞親子劇。（基隆市政府提供）

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紙風車劇團安排的逗趣親子劇「武松打虎」，將在23日晚間於基隆港西三倉庫旁所展演，市府歡迎民眾當天參加完下午的老鷹嘉年華遊行活動後，接著前往欣賞親子劇。（基隆市政府提供）

基隆年度盛事「海洋老鷹嘉年華」將在23日登場，白天不但有熱情奔放的遊行活動，晚上更請到紙風車劇團，在基隆港西三倉庫旁展演「武松打虎」的逗趣親子劇，副市長林永發於今（11）日上午主持活動記者會，與稅務局長歐秋霞共同邀請民眾，屆時一同來欣賞精采好戲。

林永發說， 23日是海洋老鷹嘉年華跟紙風車劇團表演的大日子，今年紙風車安排的「武松打虎」，將會用活潑的形式展現，歡迎全國跟基隆市的好朋友們，一起來觀賞這場年度大戲，也見證基隆的蛻變。

林永發指出，老鷹嘉年華遊行活動將於當天下午4時從海洋廣場出發，繞行市區，並在晚間6時結束。隨後晚上在西三倉庫旁，紙風車劇團將演出年度精彩大戲「武松打虎」。

市府表示，「武松打虎」是齣非常可愛的現代童話，景陽崗出現了老虎，惹得人心惶惶，武松在村民們推薦下，成了打老虎的最佳人選，實際上膽小的武松是否能達成眾人的願望？劇情逗趣歡笑，歡迎民眾在23日前往西三倉庫旁觀賞。

稅務局長歐秋霞說，當晚在活動現場設有親子同樂攤位，有爆米花、扭蛋及打卡按讚等，6時開始免費入場，現場免費贈送礦泉水及紙扇給早到的民眾，活動現場打卡按讚即贈送精美宣導品1份；另外準備1000份爆米花及500顆扭蛋，民眾只要捐出今年5、6月統一發票1張（換爆米花）或2張（抽扭蛋）即可兌換限量宣導品。

歐秋霞表示，稅務局邀請市民及全國好朋友，23日下午到基隆參與熱情奔放的海洋老鷹嘉年華遊行，晚上再接著欣賞溫馨活潑的紙風車親子劇，感受基隆夏日海洋的歡樂。

(中時 )

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