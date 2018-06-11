「克拉尼實驗」讓聲音看得見 開啟學生無限想像力

小朋友透過實驗，瞭解聲音的變化。（台灣三星電子提供）

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三星電子最近與CCKids嘻嘻玩科普合作，在高雄林園國小、嘉義興中國小、新竹竹北國小三校，透過玩賞「克拉尼聲波圖像」及一系列看見聲音課程，讓學童親眼見證無形的聲音透過科技產品轉化成有形的圖騰，打造一堂最有趣的「視覺系科學課」。

「你們覺得聲音看得到嗎？」在三星智慧教室中，CCkids嘻嘻玩科普的老師準備了五花八門、各式各樣的道具，運用多元的實驗內容帶領學童逐一了解聲音概念：不論是透過平板中預載的APP測量每個人的聲音頻率，發現原來每個人呈現的波形有高有低、長得都不相同。

「哇！聲音原來長這樣！」課程中的最高潮莫過於孩童們從來沒有接觸過的「克拉尼實驗」，將克拉尼裝置連接平板、透過APP播放其一頻率的聲音，再輕輕於裝置灑上白色細砂，靜待數秒後竟然浮現出美麗的圖形，隨著頻率高低呈現的圖形完全不同，引起現場驚呼聲不斷。

「大象的聲音變成一圈一圈的」、「不同種類的鳥，聲音的圖形不一樣耶」，三星智慧教室的學童們在CCKids嘻嘻玩科普老師們的帶領下，將克拉尼實驗延伸應用到日常生活中的各式聲音：運用平板上網搜尋大象、海豚、鳥等動物的叫聲，測量頻率後操作克拉尼裝置，得到各種美麗的聲波圖形。

參加克拉尼實驗課程的高雄林園國小小朋友表示：「上課變得更生動也更清楚了！以前覺得聲音看不到、很抽象，但是經由實驗後的圖形看出不同的波紋，覺得很有趣，還可以用平板在圖形上面自由繪畫，讓我印象很深刻，自然而然就記住了！」

嘉義興中國小主任康忠興補充說道：「以前在自然課聲音單元中，老師多使用課本及紙本資料等較為傳統的方式進行授課，雖可使用投影設備輔助教學，學生仍處於較為被動的學習狀態。」

康忠興說，現在透過這些生動的實驗、個人智慧平板設備，提升了孩子的學習自主性，也讓他們的學習動機與課堂投入程度更高。

(中時 )

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