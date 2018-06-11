聘好聘滿！桃園市立高中代理老師聘期改1年

2018年06月11日 13:42 中時 蔡依珍

從善如流！桃園市國立高中改隸市立高中，代理老師暑假不支薪引發優秀人才外流，教育局11日宣布將比照國高「聘好聘滿」，且原有市立高中也一視同仁，未來全桃園市立高中的代理老師聘期將從8月1日至7月31日、且有完整12個月的薪水，今年將有232位代理老師受惠，增加的2417萬元預算，由市府支應，這也是繼國立高中和台北市立高中後，桃園高中代理老師的福利。

局長高安邦指出，依照「桃園市中小學兼任代課及代理教師聘任實施要點」第5點規定：「（第2項）長期代理教師聘期原則自當年8月27日起至次年7月2日止，開學後則以實際到職日起聘；如學校確有校務需求，經專案報本府教育局核准後，得延長聘期至同年7月31日。」，全桃園各市立學校都適用。

高安邦說，過去國高聘期完整，市長鄭文燦指示國立改市立過程，預算員額不變，因應國高改隸，桃園市高中代理教師聘期，將依法制程序修正調整為1年，意即聘期將從8月1日至7月31日，不再有2個月的空窗期，他指出，桃園市高中代理教師一共232位，如聘期為完整1年，經費每年約增加2417萬元，市府將編列預算，完成此一政策，除了台北市外，桃園市立高中代理老師待遇遠優於其它4都。

至於國中小代理教師部分，高安邦表示，涉及全國一致的鐘點費提高等問題，將參酌中央及其它五都做法，再行提出興革意見。

(中時 )