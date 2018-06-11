MLB》弗雷塞棒打老東家 洋基遭大都會完封

弗雷塞5下轟關鍵2分炮，巧扮大都會贏球功臣。(美聯社)

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中時電子報

洋基與大都會的「地鐵大戰」三連戰，前2場都取得勝利，兩隊今(11日)系列賽最後一戰，大都會不想被橫掃，去年短暫待過洋基的弗雷塞(Todd Frazier)挺身而出，貢獻關鍵2分彈，加上魯戈(Seth Lugo)飆6局無失分好投，大都會終場2比0奪勝，中止近14年最長的八連敗。

洋基力拚橫掃，推出王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)；塞弗瑞諾近況不錯，先發10連不敗，前一次輸球是美國時間4月10日對紅襪，到今天剛好滿兩個月無敗績。他此役雖控球不穩，投5局就用了93球，但未遭大都會重傷害，唯一的失分，是5下遭弗雷塞轟2分炮。

塞弗瑞諾退場後，洋基「鐵牛陣」出擊，3名投手輪番上陣，讓大都會連1支安打都擠不出來。然而，兇猛的洋基打線卻完全熄火，面對先發的魯戈，整整6局只出現2支零星安打、1分未得，還領到8張老K；魯戈只用84球，就輕鬆投完6局下莊。

接替吉瑟曼(Robert Gsellman)投2局，也沒讓洋基追近比分。最後9上，由昨被打關鍵陽春炮的席瓦薩克(Anthony Swarzak)代班關門，他沒讓相同劇本再上演，1出局一壘有人時，讓桑契斯(Gary Sanchez)打出再見雙殺打，順利守住勝果。

提到大都會致勝功臣，除了弗雷塞，魯戈肯定得記上一功。魯戈開季還從牛棚出發，因應大都會先發輪值出現傷兵，近期才重返先發輪值，前次先發對白襪投4局無失分，這回對洋基6局無失分後，總計今年投45.2局僅9責失，自責分率是相當出色的1.77，戰績2勝1敗。

(中時電子報)

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