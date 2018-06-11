鹿港鎮前副主席打現任 魏明谷黃振彥同聲譴責選舉暴力

2018年06月11日 13:37 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷（右）與鹿港鎮長黃振彥（中）十分關心郭熤水被打傷後的傷勢。（謝瓊雲攝）

警方10日晚間將許志育等3人找到，三人到案後均坦承動手打人，警方依法函送地檢署偵辦。（謝瓊雲攝）

警方10日晚間將許志育等3人找到，三人到案後均坦承動手打人，警方依法函送地檢署偵辦。（謝瓊雲攝）

65歲的現任鹿港鎮代會副主席郭熤水遭人打斷門牙，彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥11日上午都特別前往探視，並公開嚴正譴責選舉暴力；警方10日晚間帶回56歲主嫌許志育和林男、蕭男，三人均坦承動手打人，但否認與選舉有關，警方訊後依傷害、恐嚇等罪嫌函送地檢署偵辦。

魏明谷上午在黃振彥陪同下到郭宅探視，並關心郭身上的傷勢，他說，事件發生後已責令警方積極查辦；面對年底即將到來的五合一選舉，縣府將結合彰化縣警察局、調查站及彰化地檢署等單位，積極查察賄選、貫徹維護選前治安 ，不容暴力涉入選舉。

鹿港分局副分局長李一志表示，前晚郭姓被害人在鹿港鎮崇文路東興宮前廣場參加宮慶餐宴，席間逐桌敬酒時，與許嫌發生口角推打後，旋即遭身分不明人士徒手毆打，造成郭男全身多處受傷。

李一志說，警方受理郭男報案並將他送醫後，即前往案發現場蒐證、查訪在場人釐清現場狀況。三人到案後均坦承動手打郭，但推稱是單純因敬酒過程中產生誤會，口角衍生的肢體衝突，並非選舉糾紛；但警方仍不排除任何可能。

許志育向警方供稱，當時郭過來他這桌敬酒時，郭認為許別過頭沒看他，就怒嗆「你憑什麼？」，他也站起來回嗆「你在說啥？」並順手推了郭一下，郭隨即對他揮拳，他出手還擊時許一旁友人阿彬和蕭男見狀也加入，雙方打成一團，郭被打傷，他自己脖子也掛彩。

許志育約20年前曾選上鎮代並擔任鎮代會副主席，但遭警方提報治平專案對象，是現任鹿港鎮代會主席、國民黨提名鹿港鎮長參選人許志宏的堂哥；由於鹿港鎮長黃振彥本屆任期屆滿，鹿港鎮長寶座有多方人馬競爭，許志宏轉跑道投入鎮長選舉，代表會主席位子也成為多人爭取目標，這次傳出暴力衝突，地方上盛傳與選舉脫不了關係。

(中時 )