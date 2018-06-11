鹿港鎮前副主席打現任 魏明谷黃振彥同聲譴責選舉暴力

彰化縣長魏明谷（右）前往鹿港鎮代會副主席郭熤水住處探視關心，並公開譴責選舉暴力。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣長魏明谷（右）與鹿港鎮長黃振彥（中）十分關心郭熤水被打傷後的傷勢。（謝瓊雲攝）
警方10日晚間將許志育等3人找到，三人到案後均坦承動手打人，警方依法函送地檢署偵辦。（謝瓊雲攝）
警方10日晚間將許志育等3人找到，三人到案後均坦承動手打人，警方依法函送地檢署偵辦。（謝瓊雲攝）

65歲的現任鹿港鎮代會副主席郭熤水遭人打斷門牙，彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥11日上午都特別前往探視，並公開嚴正譴責選舉暴力；警方10日晚間帶回56歲主嫌許志育和林男、蕭男，三人均坦承動手打人，但否認與選舉有關，警方訊後依傷害、恐嚇等罪嫌函送地檢署偵辦。

魏明谷上午在黃振彥陪同下到郭宅探視，並關心郭身上的傷勢，他說，事件發生後已責令警方積極查辦；面對年底即將到來的五合一選舉，縣府將結合彰化縣警察局、調查站及彰化地檢署等單位，積極查察賄選、貫徹維護選前治安 ，不容暴力涉入選舉。

鹿港分局副分局長李一志表示，前晚郭姓被害人在鹿港鎮崇文路東興宮前廣場參加宮慶餐宴，席間逐桌敬酒時，與許嫌發生口角推打後，旋即遭身分不明人士徒手毆打，造成郭男全身多處受傷。

李一志說，警方受理郭男報案並將他送醫後，即前往案發現場蒐證、查訪在場人釐清現場狀況。三人到案後均坦承動手打郭，但推稱是單純因敬酒過程中產生誤會，口角衍生的肢體衝突，並非選舉糾紛；但警方仍不排除任何可能。

許志育向警方供稱，當時郭過來他這桌敬酒時，郭認為許別過頭沒看他，就怒嗆「你憑什麼？」，他也站起來回嗆「你在說啥？」並順手推了郭一下，郭隨即對他揮拳，他出手還擊時許一旁友人阿彬和蕭男見狀也加入，雙方打成一團，郭被打傷，他自己脖子也掛彩。

許志育約20年前曾選上鎮代並擔任鎮代會副主席，但遭警方提報治平專案對象，是現任鹿港鎮代會主席、國民黨提名鹿港鎮長參選人許志宏的堂哥；由於鹿港鎮長黃振彥本屆任期屆滿，鹿港鎮長寶座有多方人馬競爭，許志宏轉跑道投入鎮長選舉，代表會主席位子也成為多人爭取目標，這次傳出暴力衝突，地方上盛傳與選舉脫不了關係。

(中時 )

才剛傳落水事件 野柳再有2釣客遭… 暴食女闖好市多 一口氣偷80條木…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。