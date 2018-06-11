民進黨三步驟控言論自由 網：厲害了 我的黨

2018年06月11日 13:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

對網路散布假新聞，民進黨立委邱志偉等人提案修改《社會秩序維護法》第63條，最重可拘留散播者3天。消息一出，網友表示民進黨真懂得「與時俱進」，以前國民黨是用警總追殺異見份子，抹黑人家是「共匪」，沒想到民進黨是直接抹「散布假新聞」，「厲害了，我的黨」！

網友於批踢踢撰文指出，這次民進黨操作箝制網路言論自由議題，可以說用心良苦。先是總統蔡英文表示「民進黨近來受到不實言論攻擊，要請大家替民進黨辯護」。此言一出，就看到民進黨以立委邱志偉為首，聯署提案將修訂《社會秩序維護法》第63條，擬增假新聞條款，「未來若未經查證散播假消息足以影響公共安寧秩序者，將處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰」。然後下一步，這也是令人最欽佩的地方，民進黨將成立所謂的「假新聞闢謠中心」，並聘請自己人的前教育部長鄭瑞城、蘇正平、黃旭田、賴鼎銘、胡元輝、翁秀琪、莊豐嘉、管中祥等專家學者，做為檢舉與告發網路言論的「民間」機構的諮詢人員。這些專家學者上網查詢都可發現背景與民進黨「關係匪淺」！

網友譏諷國民黨要搞白色恐怖，都還要靠警總抓人審問；民進黨則是進化到靠民間力量就能搞戒嚴，並還能大言不慚地表示「沒有動用國家機器惡搞，是民間熱心人士自動自發檢舉」，一切都是「依法行政，依法辦理」。

網友留言表示，「民進黨就是個爛黨，不去搞定弄假新聞的源頭，而想管制網路言論嘛，這個黨就是爛」、「DPP繼續執政下去，台灣真的會菲律賓化」、「綠色專政，真他媽的退步黨」、「很諷刺，外來的國民黨解嚴，而本土的民進黨卻要戒嚴」，更有網友留言「你這篇文章會被關三天」、「這篇等等就說是假新聞囉」！

(中時電子報)