7處小花海加上百個賞樹點 台中將成為全國第一個花園城市

2018年06月11日 13:44 中時 陳世宗

2018台中世界花博會即將於11月3日正式舉辦，台中市政府除規畫后里、外埔及豐原三處主要展區外，也在其他區規畫8處具備在地特色的綠廊景觀工程小花海。市議員張芬郁、謝明源、江肇國11日在議會聯合質詢時指出，花博不應該只是放煙火式的活動，建議市府仿效日本東日本旅客鐵道（JR）蒐集主題紀念章兌禮活動，在7處小花海每年輪流舉辦特色活動，讓花博永遠留在台中。

建設局長黃玉霖說，各地的小花海都是結合地方特色及產業，且都是永續的，未來將會透過7處小花海，及目前規畫中的百個賞樹點，再加上這次的花博展區，規畫成觀光遊覽的路徑，讓台中市成為全台第一個花園城市。

台中市議會11日進行都發建設水利部分業務質詢。張芬郁指出，台中花博除了三個主要展區外，還規畫包括大里、霧峰等7處融合當地特色的綠廊景觀工程小花海。

張芬郁表示，這7處小花海原本說去年底要發包，今年3月要完工，再變成今年初發包，施工期約要6個月，直至現在已經6月了，各區的進度還在整地，綠色植栽皆尚未進場，只有黃土漫布，她十分擔憂要替花博暖身的小花海，是否趕得及9月試營運？

黃玉霖指出，小花海計畫並沒有延遲的情形，目前都已經在施工中，預計8月底以前會全部完成。

張芬郁說，小花海是為了正式花博熱身，也是為了讓全市感染花博熱，既然如此，她認為應串連起這幾區的小花海，並與花博主要展區有所連結，同時每年輪流在小花海舉辦活動，讓花博永遠留在台中。張芬郁建議取經日本東日本旅客鐵道(JR東日本)，蒐集各點主題印章換取獎勵，年年更換主題，永續帶動地方觀光繁榮。

黃玉霖表示，各地的小花海都是結合地方特色及產業，未來也會配合地方舉辦活動的需求進行配套。他強調，這些小花海都是永續的，不是像以前台北花博放煙火式，結束以後就不見了，園區內都是種植多年生的植物，而且會開花結果，會招蜂引蝶，讓蝴蝶蜜蜂也能在城市出現。

黃玉霖強調，市府目前已經規畫百個賞樹點，日前已經公布20處，今年會再公布其他的80個。未來將透過7處小花海，以及百個賞樹點，再加上這次的花博所留下的展區，並規劃觀光遊覽路徑，並仿效日本各地集點送紀念品的方法，吸引各地的遊客前來遊玩，讓台中市成為全台第一個花園城市。

(中時 )