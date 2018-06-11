反制綠色網軍 全教產劉亞平呼籲「退休老師當網軍」

2018年06月11日 14:03 中時 李義

劉亞平籲退休教師加入訴訟保障自身權益。（李義翻攝）

年改處分書寄發日，已有退休教師高教產工會登記參加訴訟。（高教產提供）

公教年金改革退休所得重算處分書11日寄發，全國教育產業總工會祕書長劉亞平在寄發前夕在臉書呼籲退休教師參加集體訴訟，遭到反對言論狂洗板，他怒指綠色網軍長期騷擾無所不用其極，將號召籌組「退休老師當網軍」，人人成為筆劍之師來反制綠色網軍。

劉亞平在臉書及粉絲專頁PO文，全國教育產業總工會已正式委任專精的律師，將循合法正確的方式，協助退休老師提起訴訟確保權益；籲請退休老師把握30天的時效提起訴訟，不要讓自己的權益睡著和流失。

隨後，遭到反對言論狂洗板，企圖讓「樓歪了下不來」劉亞平說，這已不第一次遭騷擾，過去，還屢遭檢舉致臉書被封鎖，都是綠色網軍計畫性攻擊。

劉說，只要有批判政府政策言論，綠色網軍就鋪天蓋地的鬧場洗板攻擊，他嗆說「退休老師來當網軍」、「當個筆劍之師」全力反擊綠色網軍，還譏諷「綠色網軍又要考試、談戀愛，又要吃喝玩樂打電動」退休教師等著你。

劉亞平說，組訓老師就如同平日的備課上課，不困難，會將此構想提報給組織討論，把退休老師組訓成有紀律、有效率的網軍，全面迎戰綠色網軍。

他PO文說「退休教師，什麼不多，就是時間多，素質又高，經過組訓後，每天動手指做心理復健，罵政客應該很有療癒效果，罵得越多心情越爽，心情愉快活得越久，活得越久領得越多，哈！」

他反駁「草根釋憲」，提醒退休教師若對於年金改革後被減少之退休金有疑慮，應依法定程序提起訴訟，最後才得以聲請釋憲。

高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰分析參與訴訟的得失，他說，目前外界有耳語，指少數人的訴訟成功後，大家都可以享有同樣的權利，是錯誤的說法。

鄭穎聰以高教產主張理事長由會員直選為例，經長年訴訟爭取後勝訴，但政府並未修改相關辦法，所以，目前全國各地教師組織僅有高教產工會享有會員直選的權利。

同理，退休教師若未參加訴訟，未來若獲得勝訴，但政府不願修法，結果是僅有參與訴訟者權益能獲得保障並追究相關損失。

(中時 )