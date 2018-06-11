花博盼600萬人次入住台中 拚300億觀光財

2018年06月11日 14:15 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左）歡迎大家搭乘花博班機，也希望藉此將台中花博行銷全世界。（盧金足攝）

台中市府副市長張光瑤表示，市府開拓航線維繫航點，打造城市品牌，發展廉價航空營運中心、串聯亞洲一日生活圈。（盧金足攝）

台中市府觀旅局長陳盛山強調，花博展期預估有800萬參觀人次，希望遊客能入園又入住，預計600萬人次入住台中，盼拚出300億觀光產值。（盧金足攝）

台中市府將廣邀中台灣7縣市等共百名主廚及台中超過300家業者共襄盛舉，推出花博套餐迎接花博盛事，帶動餐飲商機。（盧金足翻攝）

台中市府觀光旅遊局長陳盛山11日於市政會議專案報告「台中國際觀光航線推廣暨花博國際行銷推動情形」，市府廣邀中台灣7縣市等共百位名廚及台中超過300家業者共襄盛舉，齊推花博套餐迎接花博盛事，帶動餐飲商機，花博半年展期預估有800萬參觀人次，希望來自全世界各國的遊客能入園又入住，預計上看600萬人次入住台中，盼拚出300億觀光產值，創造中台灣7縣市共享的外溢經濟。

台中市將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，市府積極透過與中央的合作、深化企業參與、國際活動互訪交流、開拓國際航線航班、亞洲城市行銷推廣等，將花博行銷世界。

陳盛山表示，為行銷宣傳花博，自2015年起透過持續性國際航線推動，與亞洲城市互訪交流，開闢3至5小時航線，台中國際機場2015年至2018年已成功開拓18處新航點，今年4月大陸航空公司分別開拓三亞及天津定期航班，6月及7月再開航日本東京及柬埔寨金邊航點。

市府也扮演航線開拓重要推手，打造亞洲一日觀光生活圈，透過國際國內航網串聯，持續推動「一程多站」旅遊模式，並將「中進中出」觀光策略，進一步整合為「中進南出／南進中出」、「中進北出／北進中出」國際旅遊模式，打造台中成為國際化城市。

拓展「中進中出」旅遊路線有成，台中國際機場2015年至2018年已成功開拓18處新航點，6月14日起台中及東京更將每日直飛，期盼提升台中及花博在國際的能見度。

花博「食」在讚！陳盛山表示，將號召一百名主廚推出「花博套餐」，花博不只是台中的事，而是台灣各產業的國際旅客入境重大盛事，旅客進來台中不只看花博，還有溫泉、文創、美食、藝文等包裝行程，中台灣提供新的主題產品，讓各國進來台灣玩的觀光客享受難忘的旅程。

陳盛山指出，正積極爭取中央部會資源，加強中央地方合作，與中台灣觀光推動委員會、台灣各觀光聯盟合作，透過區域聯盟促進國內引流，未來將持續推動亞洲首都航線，打造亞洲一日觀光生活圈，透過全面性的觀光策略佈局行銷花博，拉動台中國際化與提升台中「花園城市」之國際形象。

副市長張光瑤強調，市府除繼續開拓航線維繫航點，並打造城市品牌、透過航線育成、發展廉價航空營運中心、串聯亞洲一日生活圈、推動首都航線，市府力促台中國際機場整建升格，朝晉升為「甲等航空站」 為目標，協請交通部民航局依據「台中國場2035年整體規劃」，進行包括增建遠端停機坪、改為U字型滑行道，甚至是興建第三航廈等計畫，加速機場軟硬體設施改善及提升。

「觀旅局與港務公司合作，強化台中港觀光量，建議中央應重新定位市場導向，爭取5至10萬噸的郵輪靠港！」張光瑤表示，未來進一步串聯高美濕地以及三井Outlet等周邊景點，同時增加公車班次等配套，迎合未來新型態觀光模式。

張光瑤期盼傳承花博經驗，包括人才及志工需求、企業參與、宣傳行銷等，落實資源整合，宣傳面製成SOP，以利接續進行東亞青奧宣傳，並加強與台中470家旅宿業者的合作，研究推出花博套裝行程，還要結合新南向政策，輔導新住民成為導遊生力軍，成為花博志工。

(中時 )