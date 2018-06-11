法扶台北分會舉辦原民法律營 強化族人法律知識

2018年06月11日 14:05 中時電子報 謝雅柔

圖為學童參觀新店調查局。(法律扶助基金會台北分會提供)

法律扶助基金會台北分會日前在新北市烏來國中小舉辦獵人法律營，除了參訪新店調查局外，還請來獵人藉由遊戲讓學童能從中學習法律知識。此外，該活動當天也請來財團法人法律扶助基金會原住民族法律服務中心主任謝孟羽律師，協助族人解決生活周遭面臨的法律問題。

法律扶助基金會台北分會，日前與財團法人法律扶助基金會原住民族法律服務中心，為烏來國中舉辦獵人法律營。課程由學童與專業獵人進行互動式學習，傳授法律概念。此外，當天學童們也前往新店調查局，參觀反毒陳展館、展抱館以及鑑識科學處。

法律扶助基金會台北分會會長林俊宏指出，想藉由這次活動，讓小朋友可以參訪調查局並認識調查局相關職掌業務，並從反毒陳展館中認識相關毒品的危害及預防。當天活動還包括射箭課程，林俊宏說設計該遊戲的宗旨是希望從原民獵人授課中，學童能學習到傳統原民文化中與法規的衝擊，並如何尋求協助，在把相關訊息告知家裡的父母及族人。

有學童表示，參觀反毒館之後，看到吸毒的可怕，「所以我們應該對毒品說不」。該學童也提及，射箭課程讓他學習原住民族傳統文化，並透過律師的講解讓他知道遇到問題該找誰。

當天參與的族人說，在生活當中遇到法律問題，若非有認識的人或是有人告知，根本不知道要如何去面對。該族人也感謝有這樣的活動，能讓小朋友學習到相關知識，也能讓自己對於法律更加認識，未來若遇到相關問題，也能立刻向相關單位尋求協助。

(中時電子報)