管中閔何時可上任？法界人士：還有2機會、3關卡要過

台大校長當選人管中閔。(資料照片/黃世麒攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

教育部拔管拔掉二任部長，但台大校長當選人管中閔何時才能走馬上任，一不具名的法界人士表示，管中閔未來能否順利聘任，除須待新教長定奪外，還有行政訴願、行政訴訟及聲請釋憲等3險關要過。網友說，「一定要據理力爭啊」。

《聯合報》報導，一不具名的法界人士針對台大校長當選人管中閔是否能順利上任，提出看法，指有2個機會、3個險關要過。2個機會，一是新教育部長撤銷教育部原來的決議，尊重台大臨時校務會議，聘任管中閔為台大校長，一是行政院訴願委員會判定台大、管中閔和台大學生提出的三個訴願勝訴，教育部須立即聘任管中閔為台大校長。

3個險關，一是行政訴願，行政院訴願委員會須依法最快9月、最慢11月提出判決結果，有可能駁回台大、管中閔和台大學生提出的三個訴願，至時恐會引起軒然大波，且拖得愈晚對年底縣市長選情衝擊愈大；二是行政訴訟，一、二審至少需1年到1年半，依教育部以往打課綱行政訴訟經驗來看，約須花近4年時間，若判決台大和管中閔敗訴，台大須重啟遴選程序，到時管中閔已年逾65歲，不能再參加校長遴選；三是聲請大學自主釋憲案，須待台大或管中閔行政救濟都已用盡才能提出，最快也是兩年後的事。

網友表示，「民進黨2020下台後，管中閔就可以當校長了，看著吧」、「一定據理力爭到底，我們全部的人都挺管！加油！！」、「管爺，跟流氓爭大學自主太辛苦了，不如轉個念頭，讓流氓趕快下台，這樣會順利許多唷，加油！」

(中時電子報)

法扶台北分會舉辦原民法律營 強…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。