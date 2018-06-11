管中閔何時可上任？法界人士：還有2機會、3關卡要過

2018年06月11日 14:05 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

教育部拔管拔掉二任部長，但台大校長當選人管中閔何時才能走馬上任，一不具名的法界人士表示，管中閔未來能否順利聘任，除須待新教長定奪外，還有行政訴願、行政訴訟及聲請釋憲等3險關要過。網友說，「一定要據理力爭啊」。

《聯合報》報導，一不具名的法界人士針對台大校長當選人管中閔是否能順利上任，提出看法，指有2個機會、3個險關要過。2個機會，一是新教育部長撤銷教育部原來的決議，尊重台大臨時校務會議，聘任管中閔為台大校長，一是行政院訴願委員會判定台大、管中閔和台大學生提出的三個訴願勝訴，教育部須立即聘任管中閔為台大校長。

3個險關，一是行政訴願，行政院訴願委員會須依法最快9月、最慢11月提出判決結果，有可能駁回台大、管中閔和台大學生提出的三個訴願，至時恐會引起軒然大波，且拖得愈晚對年底縣市長選情衝擊愈大；二是行政訴訟，一、二審至少需1年到1年半，依教育部以往打課綱行政訴訟經驗來看，約須花近4年時間，若判決台大和管中閔敗訴，台大須重啟遴選程序，到時管中閔已年逾65歲，不能再參加校長遴選；三是聲請大學自主釋憲案，須待台大或管中閔行政救濟都已用盡才能提出，最快也是兩年後的事。

網友表示，「民進黨2020下台後，管中閔就可以當校長了，看著吧」、「一定據理力爭到底，我們全部的人都挺管！加油！！」、「管爺，跟流氓爭大學自主太辛苦了，不如轉個念頭，讓流氓趕快下台，這樣會順利許多唷，加油！」

(中時電子報)