醫師：別輕忽「水腫」 最嚴重恐導致男性不育

2018年06月11日 16:00 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「雙腿墜腳氣」就是俗稱的水腫，許多人都有過水腫經驗，尤其是年長者與女性，水腫多半都會自己消失，但有時候水腫也不能輕忽，若是你的水腫情況相當嚴重，建議還是到醫院看個醫生。

國泰綜合醫院就出現了一件案例，一名74歲的劉奶奶，平時健康，但長期以來偶有雙腿腫脹，自以為罹患台語俗稱的墜腳氣(水腫)，沒有積極治療，直到最近半年發現雙腿不對稱腫脹沒消腫，檢查發現心臟、肝臟、腎臟皆無異狀，亦無靜脈血栓等情形，服用利尿劑、抗凝血劑也沒效，只能觀其日漸腫脹，甚至出現小腿脹痛及色素沉澱。最後至國泰醫院求醫，經心血管中心張嘉修醫師安排靜脈攝影、血管內超音波等檢查，發現竟是「髂靜脈壓迫」症候群。

張嘉修醫師表示，由於劉奶奶較年長，體重偏重，髂動脈會變硬，加上骨盆前傾，使骨盆腔空間變小，而髂靜脈受到前方髂動脈和後方骨盆壓迫所致，血液回流至心臟產生障礙，造成腿部腫脹等病徵，所幸劉奶奶經接受氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療後，雙腿已消腫，恢復正常。

水腫千萬不要輕忽。(圖/shutterstock)

張嘉修醫師指出，常見的靜脈壓迫有上腔靜脈壓迫及髂靜脈壓迫，上腔靜脈壓迫的原因有9成是腫瘤造成，而髂靜脈壓迫的原因有年齡、後天因素及先天性疾病造成，常好發於50歲以上年長女性、活動力旺盛的年輕男性、孕婦及膀胱疾病、腫瘤、先天異位腎臟等患者。髂靜脈壓迫的發生率約20%，輕度的靜脈受壓，不會出現症狀；但髂靜脈若長期受到嚴重壓迫，會造成靜脈血液回流障礙和下肢靜脈壓力升高，有2%~5%的患者會出現臨床症狀，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，甚至有時會造成男性精索靜脈曲張和不育。

「髂靜脈壓迫」症候群在臨床上很容易被忽視且不易診斷，在國內外報導的病例絕大多數都是在治療靜脈血栓時被發現的，但對於非血栓性的髂靜脈壓迫現象，因診斷不易尤其應小心注意。目前最可靠的診斷方法有下肢靜脈攝影及血管內超音波檢查。其中血管內超音波檢查是近年開始發展的技術，對於確定病灶原因、評估是否合併血栓及血管內治療的位置等很有幫助。

而症狀較輕微的病人，建議抬高患肢，避免長時間久坐或久站，或穿減壓彈性襪。對於症狀嚴重的病人，過去多採取手術治療，但治療成效大都不盡理想。近年來導管技術發達，可在病灶處行氣球擴張和置放自膨式靜脈支架，不僅傷口小、復原快，亦有顯著成效，目前已成為主流的治療方式。

最後，張嘉修醫師提醒，「髂靜脈壓迫」症候群常合併血栓形成，若無血栓則診斷不易，呼籲民眾若長時間雙腿不對稱腫脹，除了需要適時運動及補充水分預防血栓形成，更應及早就醫檢查，以免釀成大禍。

(中時電子報)