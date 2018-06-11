一億捐款去哪？政大交代不清 洪慈庸：送監察單位調查

2018年06月11日 14:07 工商 周慧如

國立政治大學校務基金疑雲再起，據調查，政大103年底接受元大金控一億元捐款，迄今流向不明，時代力量立委洪慈庸直批，政大校方迴避監督，不願清楚說明，將會把相關資料移送監察院與檢調單位調查，並呼籲校長周行一儘快公開說明捐款用途。

今洪慈庸召開記者會，揭露政大接受元大捐款後，款項流向不明，校方更以多種理由拒絕提供證明。洪慈庸表示，元大103年底由旗下七家子公司分別匯入政大校務基金捐款專戶，共1億元捐款，作為「不指定用途」款項，並於隔年五月舉辦捐贈典禮並對外公布，但這三年來卻從未交代1億元流向。洪慈庸指出，教育部曾表示該捐款為「指定用途」且尚未使用，因此全數轉為「預收收入」，但此說法就已與原先捐款「不指定用途」有出入。另外，洪慈庸也說，她要求政大提供「現金傳票」以證明現金流向，校方卻引用大法官184、325號解釋，表示無法提供。

針對政大引用大法官解釋之說法，東吳法律系副教授胡博硯指出，即便是立法院審議決算報告，審計長都應出席備詢，政大校務基金是教育部附屬單位，應無權拒絕立委要求提供資料。

政大說明，元大捐款為「指定用途」，用於「充實師資，創新教學及基礎課程教學助理」等方向，但洪慈庸指出，要求政大提出使用計畫，校方仍然含糊帶過，遲遲不願提供具體計畫。

政大校務會議學生代表楊子賢則表示，已多次在校內各級會議提出相關提案，但校長從未出面說明，只想私下求見立委，而行政人員也多次抱怨學校一直砍預算，實際款項到底用去哪裡，要求周行一務必清楚說明。

此外，政大曾回應，元大不願被列入捐款名錄，因此捐款網站沒有相關紀錄，對此洪慈庸質疑，都已經對外發布過訊息，現在又說元大不願放入公開名錄，明顯不合邏輯。她進一步說明，過去政大捐款網都沒有問題，今早得知記者會消息後網頁就變成亂碼，「是在調整什麼資料嗎」、「還是有什麼不可告人事情」？

洪慈庸表示，政大的捐款監管機制出現重大瑕疵，捐款流向不明，徵信資料也模糊不清，將會儘速把資料移送監察與檢調單位進行調查，讓捐款資訊公開透明。

(工商 )