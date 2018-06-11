網傳台中鬼最多 市議員建議規畫發展「鬼經濟」

2018年06月11日 14:13 中時 陳世宗

網傳「台中鬼最多」！市議員張雅旻、王立任11日針對靈異傳聞提出質詢。張雅旻說，為避免以訛傳訛，建議市府讓民眾瞭解各傳聞景點目前的規畫及願景；中市空屋率六都排名第三，市府應針對近10萬間空屋訂定空屋空地管理自治條例，以免衍生治安、衛生、環保等問題。都發局長王俊傑表示，將研議訂定空屋利用自治條例，透過法源再強化閒置空屋活絡發展。

張雅旻指出，台中市被網路鄉民評選為「全台靈異傳說最多縣市」！內容包括望高寮、烏日聚奎居、大坑卡多里樂園、第一廣場等地；曾因發生命案、經營不善、產權糾紛或疏於管理等淪為荒煙蔓草，網路上靈異傳說四起，使這些景點更添神秘色彩。王立任說，清水區鰲峰山「鬼洞」花500萬元修護，目前卻是封閉為何不開放！

張雅旻前往南大肚山望高寮上碉堡勘查，發現碉堡主體大致保存良好、無明顯毀損跡象，惟因建置年代久遠，部分鐵件鏽蝕及外側塗裝迷彩斑駁剝落；她說並無網路上所傳「陰森詭異」氛圍，反而是充滿歷史氣息。

王俊傑表示，該局於103年提出大坑風景特定區計畫案，考量環境問題受限，造成目前土地運用受到較嚴苛限制，正辦理通盤檢討。一般性閒置空屋部分，市府補助閒置空屋進行整修，強化閒置空間媒合、促進活絡再生；針對具有文資保存身分空屋，將配合文化局調查研究及相關計畫促進活化利用。

建設局長黃玉霖說，清水鰲峰山鬼洞因區公所維養能力不足，由市府接手編列約500萬元預算進行整修；預計今年11月花博開幕前完成整修作業，使燈光等設計上安全無虞，並會加強錄影等設備。

(中時 )