興中國中存廢 今年不啟動停辦

2018年06月11日 14:29 中時 李忠一

「搶救興中國中自救會」向監察委員王美玉陳情。（李忠一攝）

監委王美玉表示，對偏鄉孩子一定要用寬容的心來看待，將受理陳情檢視所有程序正義。（李忠一攝）

宜蘭縣興中國中因停辦問題引起關注，今天（11日）監察委員王美玉下鄉，「搶救興中國中自救會」向王美玉陳情，宜蘭縣政府教育處長陳正華強調停辦程序今年不會啟動，興中的校長也將在近期開缺聘任。

興中國中現有142位學生，5月19日停辦消息傳出後，讓新生數從近50名剩下30餘人，自救會召集人林奠鴻說，停辦應是由地方、學校發動，但教育處沒有經過此程序就說要停辦，興中是鄉下學校，家長實在沒有能力讓孩子跨區就讀。

林奠鴻表示，如今學校找不到校長，老師無法向新生保證可安安穩穩讀3年，學校面臨找不到新生的窘境。

陳正華表示，5月19日發公文給學校其實是要聽老師的聲音，但造成大家的不安跟疑慮，對此表達歉意，但所謂的啟動停辦是要組成專案評估小組才算數，即便大家都同意最快也是108學年度才會停辦。

陳正華表示，他能保證的就是「年底之前不會啟動（停辦）！」校長也會在近期開缺。對於有教師要求陳正華一起去家訪留下新生，陳正華允諾可同行。

王美玉表示，偏鄉孩子教育資源相對少，起跑點已不公平，如要合併、停辦要十分慎重，對偏鄉孩子一定要用比較寬容的心來看待，不能用金錢來計算，將受理陳情，函請縣府說明，檢視所有程序正義。

(中時 )