2018年06月11日 14:30 中時電子報 張國欽 、 呂承哲

一名洋男尼克(Explorer Nick)來台把妹,還架設「台灣女生很容易」網站,賣起獵豓影片,引起廣大網友討論。但一名在影片中出現的台灣女子,於PTT現身回文表示,當時她拒絕給尼克電話號碼,他還是賴著不走,而且影片有經過刻意剪輯,讓片中女生看起來都沒有拒絕。

該名女網友指出,尼克對她說來台灣玩,她也禮貌性的回答「很棒」,沒想到尼克下一秒就直接說:「You are my type,you are fucking my type。」女網友回憶「對方都這麼不客氣了,我當然也不要臉的回說:喔謝謝很多人都這樣說。後來就問她能不能留手機號碼,我直接說抱歉,可能我英文發音超爛,他還是直接拿出手機塞給我,要我輸入號碼。」

尼克的獵豔影片事件傳開,女網友批說:「尼克不但沒品偷拍,那角度還把我原本悲劇的臉拍的神醜,超不爽,然後影片還只擷取前面好像聊得很開心的片段。」

女網友最後直言:「拜託,影片裡搞不好有一半以上的人跟我一樣,最後都拒絕,就算沒有一半,我相信也有跟我一樣的女生,不要只看到有給號碼的,就自己在那高潮跟著喊台女Easy。」

