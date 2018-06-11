川金會全盤押注 金正恩心腹悉數抵星

2018年06月11日 14:38 中時 王嘉源

據南韓《中央日報》中文網11日報導，隨著史上首次美朝會談的臨近，北韓國務委員長金正恩10日派遣對外部門的核心人物悉數前往新加坡。其中不僅有勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲、勞動黨負責國際事務的副委員長李洙墉、北韓外務相李勇浩等對美外交的主要人士，還有統戰部科長金星慧（音）、外務省美國局代局長崔強一等實務級的人士也出現，表現出要與未來左右北韓政權的川普總統在協商中全盤押注的陣勢。與此同時，金正恩最信任的人包括勞動黨第一副部長金與正、書記室長（國務委員會部長）金昌善等人，也隨金正恩一同到達新加坡。

金正恩一行人中，最引人注意的是北韓軍隊排名第三的人民武力相盧光哲（音）。盧光哲是北韓軍部中唯一同行的人，並且出席了金正恩和新加坡總理李顯龍的雙邊會談。一位對朝知情人士表示，「盧光哲曾任負責北韓軍隊武器開發的第二經濟委員長，可能帶著說明無核化過程或與此相關的資料而來」。與此同時，三池淵管弦樂團團長玄松月等人也來到當地，吸引了記者們的注意。玄松月雖然任北韓勞動黨宣傳煽動部副部長一職，但出現在美朝會談的地方令人頗感意外，因此有觀測認為，未來北韓可能會促進三池淵管弦樂團赴美國演出。

《中央日報》指出，對於集權國家北韓來說，最高權力者連續幾天不在北韓並到了距離4700公里外的新加坡，會帶來政治上的壓力。金正恩在承擔這種壓力的同時飛往新加坡，這其中不乏對經濟的緊迫感。北韓經濟問題專家、IBK經濟研究所副所長曹奉鉉（音）表示，「金正恩希望透過解除對朝制裁，在經濟領域謀求新的飛躍」。

報導認為，留給金正恩的時間並不多。他2011年12月在父親即北韓國防委員長金正日去世後繼承政權，自此之後一直集中於鞏固權力基礎，2016年公布了「5年經濟發展計劃」。金正恩當時透過這一計劃表示，「全面搞活人民經濟，保障經濟部門間的均衡，為國家經濟的可持續發展做出準備」。到2020年需要看到結果。在北韓，「首領無失誤」，即對於最高領導人來說沒有失誤和失敗。在這樣的北韓，是無法允許金正恩主導並確立的經濟計劃出現問題的。在還剩不到兩年的時間裏需要拿出成果，這是一個非常緊急的情況。

但是，金正恩的行動被對朝經濟制裁緊緊地束縛住，這是開發核導的自作自受。他比國際社會預想的更快，在去年11月匆忙宣布「完成核武裝」，可以看出他對經濟發展的急切心情。北韓自稱是擁核國，有一幅想開始與美國進行交易的藍圖。有分析稱由於對朝經濟制裁，經濟狀況達到了臨界點後，金正恩開始變得著急。如果放開對朝制裁，北韓首先就能重啓每年約1.569萬億韓元左右的礦物出口。

因此，對於想做出「大同江奇蹟」的金正恩來說，「秘密武器」最後是美國總統川普，金正恩的算盤是經濟增長的動力要從川普開始。

金正恩實際上在4月20日的勞動黨中央委員會第7屆3次全體會議上，拋棄了「核武器和經濟並行的路線」，廢除北韓從金日成時期的1962年以後制定的基調，即「經濟建設和國防建設並行」的基調延續下來的並行路線。在與美國秘密接觸後，北韓對於改變有了自信，為了經濟發展要一決勝負。之後，北韓開始制定具體的經濟發展時間表。以金正恩故鄉而聞名的元山將開發為元山葛麻海岸觀光地區，並提出在明年金日成生日的4月15日完成這一目標。

《中央日報》指出，金正恩在離開平壤之前公開的最後一項正式活動，核心也是經濟。9日，北韓媒體一致報導稱，金正恩參觀了在平壤市內新建的平壤大同江海鮮飯店。《勞動新聞》報導稱，金正恩當時表示，「如果人民能吃到鮮美並且營養價值高的水產品料理和加工品，是一件不錯的事情」，「勞動者和家人一起來這裏可以用餐，並且還可以招待國外的客人」。並且，金正恩提到「外國客人」的這一點也引人關注。這可以看做是金正恩式預告改革開放的發言。為了與川普進行世紀談判，從金正恩在離開平壤之前的最後行動也是選在經濟領域的意圖來看，可以讀出金正恩對於美朝會談隱藏的意圖。

(中時 )