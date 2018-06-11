世足》英格蘭踢輸美國 68年仍無法報仇

1950年美國隊慶祝在世界盃打敗英格蘭。(美聯社)

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中時電子報

世足賽要開踢了，每到這個時候，「足球祖國」英格蘭都會想起當年國家隊的恥辱，也就是他們在1950年世界盃遭美國隊以1-0擊敗的悲劇。當時美國隊員良莠不齊，隊伍包括1名工人、1名郵差、1名禮儀師，其中還有兼差踢球的隊員忙於工作，最後無法出場。

就在這樣的情況下，一位海地出身的美國隊員踢進了致命一擊，打敗了英格蘭。美國隊在世界盃對戰英格蘭的紀錄成為1勝0負，這一領先就一路領先到今天，直到2010年世界盃兩隊踢和，美國成為1勝1和，加上本屆美國沒踢進決賽圈，讓英格蘭報仇無望。

1950年的世界盃遠不如現在盛大，當時正值二次大戰過後，有些國家(比如印度)付不出旅費而退賽，還有國家坐不起飛機而改用搭船的。加上傳媒不發達，球迷只能在比賽結束好幾天之後，從電視看到幾分鐘的精華片段。

當時傳言英國的報紙刊出英格蘭10-1打敗美國的標題，因為他們以為0-1肯定是英格蘭的比數少寫了一個1。還有傳聞說當時的英媒以訃聞的格式報導英格蘭戰敗的消息。

這些傳言都不是真的，然而這個失敗確實非常慘痛。依據英媒《BBC》的比喻，可以想像成一支英國大學棒球隊打贏紐約洋基隊一樣悲劇。《BBC》引用運動數據公司Gracenote的資料，顯示英格蘭那場敗仗確實是「世界盃史上最大冷門」。

數據指出，美國隊只有9.5%的機率打敗英格蘭，即使像南韓踢贏德國都還比不上英格蘭這場，也難怪他們每一屆世界盃之前都要提起了。

(中時電子報)

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