明道中學「全球華文學生文學獎」頒獎

2018年06月11日 14:51 中時 馮惠宜

「全球華文學生文學獎」頒獎典禮亦舉辦作家座談，作家路寒袖、焦桐、陳幸蕙與明道中學校長汪大久（由左至右）共同勉勵得獎者。（馮惠宜翻攝）

全球華文學生文學獎「余光中教授紀念特展」，作家路寒袖（左一）與廖玉蕙（左二），凝神閱覽余教授為歷屆文學獎所留下的評審心得。（馮惠宜翻攝）

由明道中學主辦、前身為「全國學生文學獎」的「全球華文學生文學獎」10日舉辦頒獎典禮，今年，為紀念已故詩人余光中連年投入評審工作，明道中學特別籌劃「余光中教授紀念特展」，向永遠的評審致敬！

余光中從首屆迄第30屆投入評審工作，提攜文學後進不遺餘力，其中僅第2、３屆因赴港中斷，數十年光陰，看著此一文學獎向下扎根、與世界接軌，為文學傳承樹立動人典範。

2013年，文學獎邁入第31屆，蛻變為「全球華文學生文學獎」，放眼全球，鼓勵海內外青少年學子耕耘華文創作，開創璀璨新頁。

主辦單位明道中學，深深感念余光中教授對學生文學獎的貢獻，徵得余教授夫人范我存女士同意，籌劃紀念特展。回顧全國學生文學獎，文壇作家張曼娟、侯文詠、鍾怡雯、駱以軍，皆曾於青春時代摘下此一獎項，自此嶄露頭角。本屆評審陣容，渡也、焦桐、林黛嫚、簡媜、蔡素芬、楊佳嫻，亦曾於學生時期獲獎掖，如今承先而啟後，蔚為佳話。

本屆全球華文學生文學獎共收件1598篇，參賽者來自台灣、中國、馬來西亞、新加坡、日本，其中僅45篇作品脫穎而出，競爭相當激烈。

頒獎典禮亦舉辦作家座談，評審路寒袖、焦桐、廖玉蕙、廖輝英、陳幸蕙特別到場勉勵得獎者，須深耕「閱讀」、聚焦「生活」，才能產生共鳴。焦桐特別提醒新詩創作，應著重「意象」，把最準確的詞，放在最適當的位置。

(中時 )