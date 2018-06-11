政大指元大捐款依法受監督 要洪慈庸道歉

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針對立委洪慈庸指稱「政大收受一億元捐款不知去向」，政大今天發布新聞稿回應，元大捐款規畫及運用清楚明確且依法受監督，洪慈庸的不實指控已嚴重傷害政大校譽、並對校長周行一構成誹謗及公然侮辱，政大要求洪慈庸公開道歉，且不排除追究她的法律責任。

政大表示，元大金控捐款及使用均依法受監督，並願意依法公開。洪慈庸身為立法委員，未能以專業問政，透過教育部高教司來函以未具名立法委員的方式，要求政大提供會計憑證資料，完全無視大法官釋字325號解釋以及立法院職權行使法第45條等規定，濫用言論免責權，惡意傷害大學發展及捐款人之善意。

至於洪慈庸指稱「校長私下找她」，政大表示，是因為有立法委員透過教育部高教司要求本校提供「7筆元大各關係企業捐贈政大校務基金之現金傳票影本等入帳詳細資料」，最初，高教司不願透露委員姓名，後來經學校要求，高教司方告知為洪慈庸委員。

政大說，教育部高教司說轉述「洪慈庸委員同意學校去說明」，周行一才想親自拜訪以協助洪慈庸在法令及專業上之瞭解，惟高教司再轉述：「洪委員只想看書面資料」，拒絕與周校長及相關人員見面。

政大表示，元大捐贈款1億元為指定用途，學校規畫用於充實師資9500萬元、創新教學100萬元、基礎課程教學助理400萬元。在充實師資部分，目前已分配使用之項目為「全球招募師資」，包括商學院、傳播學院、外語學院、法學院、理學院、國際事務學院、教育學院及專案核撥等；創新教學（施筆獸SOOBI創新教學計畫）支用5萬8280元，其餘捐款仍未支用，均在校務基金銀行帳戶內。

(中時 )

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