兒時玩伴販毒組團 「套餐」當暗語

2018年06月11日 14:53 中時 張妍溱

童男為躲避警方查緝模仿餐飲或色情廣告內容當暗號，像是「一號套餐1400」、「漂釀優質小姐小節1500」和毒蟲交易。（照片由警方提供）

台中市以童姓為首的販毒集團，為躲避警方查緝模仿餐飲或色情廣告內容當暗號，像是「一號套餐1400」、「漂釀優質小姐小節1500」和毒蟲交易，日前刑事警察大隊偵六隊網路巡邏破解「暗語」循線逮捕3嫌並依違反《毒品危害防制條例》將3人移送，檢方聲押獲准。

警方表示，在北屯區設置毒品分裝場的19歲童姓毒販以甲基卡西酮等原料分裝於印製「蝙蝠俠」、「愛馬仕」商標封面包裝內，找來19歲施、楊姓小學同學當司機運送毒品，警方當場起出216包毒咖啡成品及K他命等原料。

警方查出，童姓毒販以群組、網路兜售毒品，訊息中「一號套餐1400」、「漂釀優質小姐小節1500」為買毒用語，企圖躲避警方查緝與販賣毒品事實，其中「晚餐時間到天冷不想出門沒關係我去找你」生活化用詞，防引起他人起疑竇，強調到府服務，吸引年輕族群購買慾望。

「交了壞朋友連累吃上官司！」原本認為僅是昔日同窗情誼，情義相挺幫同學送個「貨」的施、楊2名男子，因涉嫌共同販賣毒品遭移送，將面臨被判7年以上的刑責，當2人被警方上銬時當場痛哭後悔。

警方查扣金色毒咖啡包106包（1533．9公克）、黑色毒咖啡包110包（630．9公克）、愷他命30公克、混合用原料49．7公克、封口機、咖啡包分裝袋1包、磅秤3台等證物，童嫌等3人坦承犯行，警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送，3人聲押獲准。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )