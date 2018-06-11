百年五股守讓堂重建 明年再現閩南大院風華

2018年06月11日 14:51 中時 譚宇哲

五股守讓堂建新址位於新五路二段、新城一路口。（譚宇哲攝）

新北市長朱立倫今天上午主持五股守讓堂開工祈福儀式。（譚宇哲攝）

百年歷史建築五股守讓堂易地重建計劃過去歷經10次流標，今年3月終於動工，今天上午由市長朱立倫主持開工祈福儀式，重建工程斥資7800萬，以切割、重組方式進行，最快明年10月底完工，重現閩南式傳統三合院風華。

五股守讓堂建於1917年，原址位於五股區成泰路與登林路口，為曾任貴仔坑區庄長的吳愚子孫為其祝壽所建的閩南式三合院建築，1969年因中山高速公路施工，守讓堂右護龍先遭拆除，在地方人士奔走下，2006年登錄為歷史建築，不料2007年又因五股交流道拓建，守讓堂遭全數拆除。

台北縣政府當年承諾異地重建，後因用地取得、原料保存不易，歷經10次流標，直到今年3月才動工。

五股守讓堂今天上午於重建新址新五路二段、新城一路口舉行開工祈福儀式，由市長朱立倫主持，吳家第21世子孫、現任宜蘭大學校長吳柏青也一同出席。

文化局表示，重組後，內部將有靜態展覽和閱覽空間，更評估部分空間OT由業者多元經營。

朱立倫表示，守讓堂工程經費超過7800萬，土地價值也非常高，最重要是把歷史資產保留，讓大家重視，落成之後希望好好經營，讓更多年輕朋友進入參觀。

文化局表示，五股守讓堂預計最快明年10月重建完成，落成後內部將有靜態展覽和閱覽空間，也將評估部分空間OT，由業者多元經營。

(中時 )