百年五股守讓堂重建 明年再現閩南大院風華

五股守讓堂為曾任貴仔坑區庄長的吳愚子孫為其祝壽所建的閩南式三合院建築。（譚宇哲翻攝）

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五股守讓堂建新址位於新五路二段、新城一路口。（譚宇哲攝）
新北市長朱立倫今天上午主持五股守讓堂開工祈福儀式。（譚宇哲攝）

百年歷史建築五股守讓堂易地重建計劃過去歷經10次流標，今年3月終於動工，今天上午由市長朱立倫主持開工祈福儀式，重建工程斥資7800萬，以切割、重組方式進行，最快明年10月底完工，重現閩南式傳統三合院風華。

五股守讓堂建於1917年，原址位於五股區成泰路與登林路口，為曾任貴仔坑區庄長的吳愚子孫為其祝壽所建的閩南式三合院建築，1969年因中山高速公路施工，守讓堂右護龍先遭拆除，在地方人士奔走下，2006年登錄為歷史建築，不料2007年又因五股交流道拓建，守讓堂遭全數拆除。

台北縣政府當年承諾異地重建，後因用地取得、原料保存不易，歷經10次流標，直到今年3月才動工。

五股守讓堂今天上午於重建新址新五路二段、新城一路口舉行開工祈福儀式，由市長朱立倫主持，吳家第21世子孫、現任宜蘭大學校長吳柏青也一同出席。

文化局表示，重組後，內部將有靜態展覽和閱覽空間，更評估部分空間OT由業者多元經營。

朱立倫表示，守讓堂工程經費超過7800萬，土地價值也非常高，最重要是把歷史資產保留，讓大家重視，落成之後希望好好經營，讓更多年輕朋友進入參觀。

文化局表示，五股守讓堂預計最快明年10月重建完成，落成後內部將有靜態展覽和閱覽空間，也將評估部分空間OT，由業者多元經營。

(中時 )

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