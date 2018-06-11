全蔣清超級大南瓜 周三採收後在日月潭文武廟展示

全蔣清的超級南瓜，將擇一於13日運往日月潭文武廟，搭配地區民俗及產業活動作為展示之用。（日月潭文武廟提供）

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日月潭文武廟董事長張德林（如圖），10日率團造訪在望鄉部落栽種超級大南瓜的高山嚮導全蔣清，並獲允諾將於13日採收1顆運到文武廟展示。（沈揮勝攝）
全蔣清(右)的超大南瓜，常成媒體焦點。（沈揮勝攝）
超大南瓜超吸睛，民眾趁著文武廟人員造訪時短暫曝光的機會，合照留念。(謝乙蒨提供)
超級大南瓜與人的比例。(謝乙蒨提供)

南投縣信義鄉知名高山嚮導全蔣清，連兩年試栽超級大南瓜而聲名大噪，去年最大1顆重達834台斤，今年培養6顆全超過600台斤，其中2顆甚至破千。日月潭文武廟董事長張德林10日慕名造訪、相談甚歡，並獲全蔣清允諾13日提早採收1顆，運到日月潭文武廟作展示。

全蔣清的超級大南瓜原預定22日採收，送往新北參加全國大南瓜比賽；去年他的大南瓜重834台斤，雖已打破731斤的台灣往年最高紀錄，惜以些微之差未能奪冠、屈居第二，今年很有機會更上層樓。

13日欲送到日月潭展示的，應該不是最大的那兩顆，且因提早9天採收，重量估計「只」有在600至850斤之間，雖未破千，但也足夠讓人大開眼界。

張德林是在10日上午，透過家住信義鄉羅娜部落的文武廟經理黃泓齊牽線，與魚池鄉農會供銷部謝乙蒨等人，前往望鄉部落造訪全蔣清。

全蔣清表示，他與太太都樂於協助地方作有意義的事，因此願意提早採收一顆，運往日月潭文武廟展示，並規畫搭配魚池鄉絲瓜等名產及觀光活動，活絡當地經濟產業。

張德林指出，超級大南瓜的採收勢必大費周章，需動用吊車；採收後將安置在去年落成的「月老寒拾殿」前，讓遊客「拜月老、求姻緣、摸南瓜、多子孫」，賜福日月潭，造福每個人。

(中時 )

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